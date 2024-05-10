Huawei, Android'in Fişini Tamamen Çekecek! İşte İlk Detaylar

ABD'nin Huawei'ye ambargo uygulaması bir şirketin sonunu getirmekten ziyade yeni başlangıçlara neden oldu. Google uygulamalarını ve servislerini kullanamadığı için kendi işletim sistemini, uygulamalarını ve hatta donanımını geliştiren Huawei şu anda telefonlarında HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor.

Android temelli olan bu işletim sistemi Huawei'nin kendi uygulama mağazasına sahip fakat kullanıcılar APK dosyaları aracılığıyla Android uygulamalarını telefonlarına yüklemeye devam edebiliyor.

"Huawei ambargo altındayken nasıl Android temelli bir işletim sistemi geliştiriyor?" diye düşünmeniz normal, fakat burada önemli bir detay var. Açık kaynak kodlu yapısı nedeniyle Huawei'nin Android'i kullanmasında bir engel yok, telefonlarında Google'a ait herhangi bir servis veya uygulama barındıramıyor.

Huawei, HarmonyOS Next ile Android'in Fişini Çekecek!

Google'a karşı tüm alternatiflerini geliştiren Huawei'nin artık Android'den de tamamen kurtulmak istediği ve yeni HarmonyOS Next işletim sistemiyle APK desteğini sonlandıracağı belirtiliyor. Huawei Mate 70 serisi ile kullanıma sunulacak olan HarmonyOS Next'in mağazasında 4000'den fazla uygulama bulunuyor.

Huawei Mate 60 serisinin yüksek satış başarısı sonrasında Çinli geliştiricilerin HarmonyOS özelinde uygulama geliştirmeye başlamasıyla Huawei gözünü çok daha yükseklere dikti. Şu anda 4000 seviyesinde olan uygulama sayısı için 500 bin hedefleri konuşulmaya başlanmış durumda.

Kanadalı araştırma firması TechInsights, Huawei'nin bu yıl 10 milyona yakın Pura 70 cep telefonu satacağını öngörüyor. Yaklaşan Mate 70 serisinin satış rakamlarını daha da artırması ve Huawei'yi uzun bir aradan sonra Çin akıllı telefon pazarında yeniden zirveye çıkması bekleniyor.

Çin'de bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WeChat, HarmonyOS Next'in kaderi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Huawei'nin bu tür büyük oyunculardan destek alabilmesi, platformun Çin'de hayatta kalması için hayati önem taşıyacak.

Yeni işletim sisteminin gelişmiş bellek verimliliği ve cihaz içi yapay zeka yetenekleri sunduğu paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor. Eğer başarılı olursa ki Çin dışından destek alırsak başarılı olma ihtimali yüksek, HarmonyOS Next kesinlikle iOS ve Android için önemli bir rakibi olacak.