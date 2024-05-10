Yazılımcılar ve Teknolojinin Liderleri, Microsoft BuildAI Etkinliğinde Yapay Zekanın Geleceğini Tartıştı

Microsoft Türkiye, "BuildAI: Yapay Zeka Günü"nde 1200 yazılımcı, teknoloji lideri ve basın mensubunu bir araya getirdi. Yazılımın ve yapay zekanın katma değerini anlatan etkinlikte yapay zekanın kullanımı ve Türkiye'nin potansiyeli ele alındı. İşte ayrıntılar...

Microsoft BuildAI: Yapay Zeka Günü'nde Yazılımcılar ve Teknoloji Liderleri Buluştu

Microsoft Türkiye tarafından düzenlenen “BuildAI: Yapay Zeka Günü” etkinliğinde 1200’den fazla yazılımcı, teknoloji lideri ve basın mensubu bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Microsoft Türkiye olarak sadece Türkiye’nin değil; aynı zamanda Orta Doğu’nın, Afrika’nın ve Güney Doğu Avrupa’nın yönetim merkeziyiz. Bunun yanında en etkin çalışan Ar-Ge merkezlerinden biriyiz.

Yazılım, dünyada katma değeri en yüksek olan ürün ve yaratıcı yapay zekanın katma değeri de yazılımdan geliyor. Biz yazılımcılar ve teknolojistler olarak her gün bunu bir adım daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Microsoft özelinde konuşacak olursak; 15 yıl önce Microsoft’un yıllık küresel geliri 30 milyar dolar civarındaydı. Bugün ise sadece Ar-Ge bütçemiz yıllık 27 milyar dolar” dedi.

Microsoft’un Türkiye’de ilk kez düzenlediği BuildAI etkinliği, “Yapay Zeka Günü” temasıyla 8 Mayıs Çarşamba günü İstanbul Raffles Hotel’de gerçekleştirildi. Microsoft Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen; yazılımcılar, teknoloji liderleri ve basın mensuplarından oluşan 1200 kişiyi aşkın katılımcı kitlesinin bir araya geldiği etkinliğin sponsorluğunu ise Data Market, Este, Netaş, Logosoft, Cyberwise, SabancıDx, PWC ve TD Synexx üstlendi.

Açılış konuşmasında bu sene Microsoft Türkiye’nin 30. yılını kutladıklarını belirten ve Microsoft Türkiye’nin sadece yerel bir ofis olmadığına dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, “Microsoft Türkiye olarak sadece Türkiye’nin değil; aynı zamanda Orta Doğu’nın, Afrika’nın ve Güney Doğu Avrupa’nın yönetim merkeziyiz. Bunun yanında en etkin çalışan Ar-Ge merkezlerinden biriyiz; yine bunun yanında tüm bölgedeki beş teknoloji merkezi arasındayız” dedi.

“Yapay zeka: İcat mı, keşif mi?”

Microsoft’un son 30 senedir yaklaşan yapay zeka dalgasına hazırlanmakta olduğunu belirten Özbilgin, “Tekerlekten bugüne insanlık tarihini etkileyen icat ve keşifleri düşündüğümüzde, uzun bir yolculuğun çıktısı olan yapay zekayı bugün bir keşif olarak değerlendiriyoruz.

Yazılım, dünyada katma değeri en yüksek olan ürün ve yaratıcı yapay zekanın katma değeri de yazılımdan geliyor. Biz yazılımcılar ve teknolojistler olarak her gün bunu bir adım daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz.

Yazılımın ulusal rekabete kattığı değer paha biçilemez, fakat yapay zeka bunu daha da üst bir boyuta taşıyacak. Öte yandan yapay zekanın inanılmaz hızda ölçek kazandığını da vurgulamamız gerekir.

Cep telefonunun 100 milyon kullanıcıya ulaşması 16 yıl sürerken, ChatGPT uygulamasının sadece 2 ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşması bu ölçeklenme hızına müthiş bir örnek” dedi.

“Yıllık Ar-Ge bütçemiz 27 milyar dolar”

Levent Özbilgin sözlerine şöyle devam etti: “Microsoft özelinde konuşacak olursak; 15 yıl önce Microsoft’un yıllık küresel geliri 30 milyar dolar civarındaydı. Bugün ise sadece Ar-Ge bütçemiz yıllık 27 milyar dolar.

Yapay zeka tüm bireyler ve uluslar için büyük bir sıfırlayıcı (the great reset) oldu. Yazılımcılardan beklentimiz denemekten ve keşfetmekten asla korkmamaları. Yapay zeka alanında sınırları zorlayın, yeni kullanım alanları yaratın.

Bütçe engeliniz varsa bize gelin; regülatif engellere takılıyorsanız soru sorun, konuşun, öğrenin. Biz sizin sorularınızı cevaplamak ve size destek olmak için buradayız. Bu sorunların hepsinin üstesinden birlikte gelebiliriz”.

Levent Özbilgin’in ardından söz alan Microsoft Güney ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova ise Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu dile getirdi. Microsoft bulutu ile yapay zeka dönüşümünü güçlendirmenin mümkün olduğuna değinen Tikhonova, “Yapay zeka kullanımı çalışan deneyimini zenginleştirmenizi; müşteri etkileşimini güçlendirmenizi; iş süreçlerini yeniden şekillendirmenizi ve yeni, inovatif iş modelleri geliştirmenizi sağlıyor.

Tüm Microsoft ürünlerinin içinde gömülü olan Copilot’ları kişisel yapay zeka asistanınız olarak kullanabiliyorsunuz. GitHub Copilot ile %55 daha hızlı kod yazabiliyorsunuz. Bugün yazılan kodların %46’sı bu şekilde üretiliyor ve yazılımcıların %75’i sonuçlardan çok memnun olduğunu belirtiyor” dedi.

Microsoft Güney ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova: “Şirketler yaay zekaya yatırdıkları her 1 doların karşılığında 3.5 dolar kazanıyor”

Şirketlerin, yapay zekaya yaptıkları her 1 dolarlık yatırımın karşılığını ortalama 3.50 dolar olarak aldıklarını dile getiren Kristina Tikhonova, Microsoft 365 Copilot’un iş dünyasını dönüştürdüğünü ve bugün kullanıcıların bilgiye ulaşmak için harcadıkları sürenin %75 oranında azaldığını belirtti.

Etik yapay zekanın önemine de dikkat çeken Tikhonova, Microsoft’un kullanıcı verilerini her adımda koruduğunu, yeni yapay zeka modelleri geliştirmek için kullanmadığını ve Copilot uygulaması için telif taahhüdü sunduğunu da sözlerine ekledi.

Çok sayıda Microsoft yöneticisinin birlikte yürüttüğü “Yapay zeka işimizi elimizden mi alacak, yoksa?”başlıklı seansta ise, Microsoft 365 Copilot çatısı altında sunulan yapay zeka yetkinliklerinin, yazılımcıların hayatını nasıl daha verimli hale getirdiği canlı senaryo uygulamalarıyla aktarıldı.

Seansta yer verilen canlı GitHub Copilot demosu yazılımcıların yapay zeka sayesinde kod yazma konusunda ne kadar hız kazandığını ortaya koyarken; pazarlamacıların Dynamics 365 Customer Insights ile nasıl sıfırdan bir kampanya sunumu yaratabileceği de katılımcılara gösterildi.

Organizasyon kapsamında Microsoft Türkiye Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç’ın moderatörlüğünde “CEO’ların Yapay Zeka Ajandası” başlıklı bir de özel oturum gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Startup Kurucusu, Eski Turkcell CEO’su & Eski Microsoft Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve BEKO CEO’su Hakan Bulgurlu’nun konuk edildiği özel oturumda yapay zekayla şekillenen yeni dönemde bu teknolojilerin nasıl fark yaratacağı üzerine fikirler paylaşıldı.

Konuklardan Eski Turkcell CEO’su & Eski Microsoft Genel Müdürü Süreyya Ciliv günümüzde şirketlerin her şeyden önce toplumsal fayda sağlamayı hedeflemesi gerektiğine işaret etti. Ciliv, “Geleceği şekillendirmek bizim elimizde. Esas işimiz teknoloji değil insan, bunu hiç unutmamalıyız.

Yenilikçilik, girişimcilik, müşterimize ve topluma fayda sunmak esas odağımız olmalı. Yapay zeka önemli bir mihenk taşı ve şirketlerin bir numaralı önceliği olması gerekiyor. Sadece yapay zeka değil; tüm akıllı sistemleri kurmak çok önemli; bu da BT’nin değil iş bölümünün sorumluluğunda. Türkiye dijital dönüşümde uçamadı çünkü iş liderleri dönüşüme yeterince önem vermedi. Geleceği iyi okuyarak pozisyon almamız lazım” dedi.

BEKO CEO’su Hakan Bulgurlu ise “Beko olarak dünyanın en büyük 2. beyaz eşya üreticisiyiz; bu kadar geniş bir organizasyonu tabii ki teknolojinin hakim olduğu süreçlerle yönetmemiz gerekiyor. Her birimimizde yapay zekadan sorumlu profesyonel arkadaşlarımız var.

Bundan sonra hızı yakalayabilen ve yakalayamayan şirketler olarak ayrılacağız. İlerde olmak yetmeyecek; hep daha da hızlı olmamız gerekecek. Öte yandan sürdürülebilirlik artık şirketlerin başlıca varolma sebebi haline geldi; büyük bir ayrıştırıcı oldu.

Yapay zekayla birlikte veri analizi çok hızlandı, modelleme yapmak mümkün hale geldi. Dolayısıyla geleceği öngörme konusunda yapay zekanın rolü tartışılamaz” dedi.

Teknolojiye doğru ve yerinde yatırım yapmanın önemine dikkat çeken Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da bu alandaki büyük dönüşümleri kaçırmamak gerektiğini belirterek, Türkiye’ye ilk internet bankacılığı, ilk mobil bankacılık hizmetlerini getiren İş Bankası’nın internet üzerinden e-ticaret, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi konulara da ciddi yatırımlar yaptığını söyledi.

Teknolojiyi sadece şirketlerin iş süreçlerini değil aynı zamanda kültürü değiştiren bir unsur olarak değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Aran, geleneksel kurumlarda insanı değiştirmenin zor olduğunu ancak teknolojinin insanı değiştirmek için çok güzel bir araç olduğunu ifade etti.

Aran, “Bankalar gibi geleneksel duruşun kuvvetli olduğu yerlerde bir kültürü değiştirmek istediğinizde, karar alıcılar ile teknolojinin, gençlerin temsil ettiği akıl ve onların hayata bakış açısı arasındaki mesafeyi çok net görebiliyorsunuz.

Bu durum, ancak karar verici konuma çok daha fazla sayıda gencin ya da bu genç fikirleri temsil eden kişilerin gelmesiyle değişebilir. Bunu yapmak için de kariyer yollarının açılması gerekiyor” dedi.

Microsoft Türkiye yöneticilerinin ve müşterilerinin katılımlarıyla düzenlenen paralel seanslarda ise Microsoft 365 Copilot, Azure AI Studio, Azure OpenAI, Copilot Studio ve GitHub Copilot gibi programlar üzerinden yapay zeka uygulamalarını yapılandırma, veriyi yapay zekaya hazır hale getirme, üretken yapay zeka, prompt mühendisliği ve sohbet arayüzleri gibi birçok konu masaya yatırıldı.