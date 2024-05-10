Huawei Akıllı Güneş Gözlüğü Geliyor! İşte Tanıtım Tarihi

Ray-Ban Meta ile akıllı gözlükler tekrar popüler hale gelirken, Huawei gibi üreticilerin çeşitli modelleri bulunuyor. Bunlardan birisi olan ve geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Eyewear 2 değiştirilebilir yapıdaki Zeiss numaralı lensleri, dahili hoparlörü ve 11 saatlik pil ömrü ile dikkat geçen bir ürün oldu.

Huawei Eyewear 2 Akıllı Güneş Gözlüğü Geliyor!

Ray-Ban Meta'nın piyasaya sürülmesi Eyewear 2 gibi birçok ürünü gölgede bıraktı, çünkü Meta'nın gözlüğünde video kaydı yapabiliyorsunuz ve kalitesi gayet iyi seviyede. Bu kapsamda Ray-Ban Meta'ya güçlü bir rakip gelmesini beklerken, Huawei'den yeni gözlük duyurusu geldi.

Yeni gözlük maalesef Ray-Ban Meta'ya rakip olabilecek yapıda değil. Hali hazırda piyasada olan Eyewear 2' nin güneş gözlüğü versiyonu 15 Mayıs'ta Çin'de gerçekleştirilecek olan Huawei Yaz Ürünleri 2024 lansmanında resmiyet kazanacak.

Şirkete yakın kaynaklara göre şu anda piyasada olan versiyon ile güneş gözlüğü versiyonu arasında büyük bir fark olmayacak. Bu nedenle video kaydı gibi yeteneklere sahip olmayan gözlüğün sunduğu tek avantajın, müzik dinlemek olduğunu söyleyebiliriz.

15 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan bu etkinlikte Huawei MatePad 11.5 S ve MatePad Pro 13.2 tabletlerin yanı sıra MateBook 14 dizüstü bilgisayar ve diğer IoT cihazları da dahil olmak üzere birçok başka ürünü de göreceğiz.