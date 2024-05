Tesla Sahiplerinin Yüzünü Güldüren Yeni Özellik!

Büyük bir oyuncak ayı aldıysanız ve bunu Tesla'nızın bagajına yerleştirmek istiyorsanız, artık bagajı açmak için ayıyı yere bırakmanıza gerek yok! Şaka bir yana Tesla elleri dolu olan kullanıcıların hayatını kolaylaştıran otomatik bagaj özelliğini 2024.14 güncellemesi ile kullanıma sundu.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu özelliği kullanmak için Tesla'nın paylaştığı videodaki gibi elinizde büyük bir ayının olması şart değil. Alışveriş poşetinden, valize ve büyük bir kutuya kadar tüm ürünleri aracınızın bagajına kolayca yerleştirebilirsiniz.

Yeni Model S ve X'in (2021 ve sonrası) yanı sıra yenilenen Model 3'lerde aktif hale gelen bu özelliğin, ülkemizde de satılmakta olan Tesla Model Y'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bagajın otomatik açılmasını sağlamak yani bu yeni özelliği kullanmak için Tesla uygulamasını açtıktan sonra Araç Ayarları > Kilitler yolunu takip etmeniz ve Eller Serbest Bagaj özelliğini açmanız gerekiyor. Ayrıca telefon anahtarı özelliğinin aktif olması gerekiyor.

Hands-Free Trunk automatically opens the trunk when you stand behind it briefly with Phone Key enabled

Works on new Model S/X (2021+) & upgraded Model 3 pic.twitter.com/S7ozrDk4kp