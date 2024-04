Bu Sefer Apple Bize Ödeme Yapacak: Telefonunuz Yavaşladıysa Şanslısınız!

Apple kullanıcılarının her zaman şikayetçi oldukları ve zamanında "şehir efsanesi" olarak nitelendirilen cihaz yavaşlamaları, kamera kalitesinin zaman içerisinde düşmesi gibi sorunlar yaşanmaya devam ediyor.

Şirket, daha önce bu iddiaları onaylamış ve kullanıcılara bu konuda ödeme yapmayı da kabul etmişti. Bu olaya benzer bir olay Kanada'da tekrar gündeme geldi. Kullanıcılar, performans yavaşlamaları sebebiyle Apple'a tazminat talebinde bulunabilecek.

Apple, Kullanıcılara Ne Kadar Ödeme Yapacak?

Apple, kullanıcıların toplu dava açmasıyla telefonların yavaşlamasını kabul etmişti. 4 Mart 2024 tarihinde mahkemenin de onaylaması ile 14,4 milyon Kanada Doları dağıtacak olan şirket, 2 Eylül 2024'e kadar hak talep eden kullanıcılara da ödeme yapmak zorunda kalacak.

Kişi başı ödeme tutarı ise talep sayısına bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Kullanıcılar, 17,50 ABD Doları ile 150 Kanada Doları arasında değişkenlik gösteren tutarda ödeme alacak. Özellikle iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, iPhone 7 veya 7 Plus sahibi olan Kanada vatandaşları, tazminat almaya hak kazanabilir.

Bu telefonlara sahip olmanın yanı sıra iOS 11.2 veya daha yeni bir sürümüne sahip olmak tazminat alma ihtimalini yükseltiyor. 2017 yılından beri Apple'ın eski cihazlarına sunduğu yazılım güncellemeleri ile telefonları özellikle yavaşlatması ve bunu kabul etmesiyle dava bu noktaya kadar geldi.

Apple şu an mevcut iddiaları reddetmeye devam etse de, daha önce kabul etmiş olması yeterli sayılıyor. Kanada'daki kullanıcılar gibi ABD dahil diğer ülkelerde de şirket benzer davalarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Kullanıcılara ödeme yapmasının da iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini belirtiyor.