iPhone 6 Plus Özellikleri Neler? 2023'de Alınır mı?

iPhone 6 Plus özellikleri neler sorusunu soran kişilerin çoğu, iPhone 6 Plus 2023'te alınır mı sorusunun da yanıtını merak ediyor. Bu yazıda piyasaya sürüldüğü dönem yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan akıllı telefon modeline ilişkin merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından üretilen iPhone 6 serisi 2014 yılının Eylül ayında satışa sunuldu. Yıllar önce piyasaya sürülen iPhone 6 Plus, sahip olduğu büyük ekran boyutu nedeniyle serinin ön plana çıkan modelidir.

Büyük ekran boyutuna sahip akıllı telefon kullanmak hoşlanan kişiler tarafından oldukça beğenilen cihazın özellikleri neler? 2014 yılında çıkışını gerçekleştiren bir telefonu 2023 yılında satın almak mantıklı mı? Hazırladığımız yazıda bu soruları cevaplayacağız.

iPhone 6 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu: 5,5

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Paneli: IPS LCD

İşlemci: Apple A8

RAM: 1 GB

Depolama: 16 GB / 64 GB / 128 GB

Batarya: 2915 mAh

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 1.2 MP

Bluetooth: 4.0

Yazılım: iOS 8 (iOS 12.5.5'e yükseltilebilir.)

Ağırlık: 172 gram

Kalınlık: 7,1 mm

5,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 6 Plus, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Teknoloji devi tarafından satışa sunulan akıllı telefon modelinin ekranında IPS LCD paneli bulunuyor.

Gücünü Apple A8 işlemcisinden alan cihazda 1 GB RAM bulunuyor. Telefonun depolama alanı tarafında 16 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Böylelikle ihtiyacınıza uygun olan depolama alanını tercih edebilirsiniz.

Telefonun arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihazın arka tarafında konumlanan kamera 1080 piksel çözünürlükte 60 FPS ve 720 piksel çözünürlükte 240 FPS FPS video kaydı yapılabiliyor. Otomatik görüntü stabilizasyonu özelliğinin yer aldığı kamerada zamanlayıcı modu, dokunarak netleme, yüz algılama dahil olmak üzere birçok özellik bulunuyor.

Piyasaya sürüldüğü dönem kısa süre içerisinde ilgi odağı hâline gelen akıllı telefonun ön yüzeyinde 1.2 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası 720 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Akıllı telefonun ön yüzeyinde yer alan kamera tıpkı arka kamera gibi zamanlayıcı modu, pozlama denetimi ve yüz algılama dahil olmak üzere çeşitli özelliklere sahip. Bluetooth 4.0 teknolojisini destekleyen cihaz 172 gram ağırlığında.

GPU tarafında PowerVR GX6450'nin yer aldığı telefon 158,1 x 77,8 x 7,1 mm boyutlarında. iOS 8 işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz iOS 12.5.5 sürümüne yükseltilebiliyor. Peki, iPhone 6 Plus fiyatı ne kadar, 2023 yılında satın alınır mı?

iPhone 6 Plus Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 6 Plus, 9 yıl önce piyasaya sürüldüğünden ötürü sıfır versiyonu şu anda internette bulunmuyor. Dolayısıyla şu anda internetten üzerinden yalnızca ikinci el iPhone 6 Plus bulabilmeniz mümkün.

64 GB depolama alanına sahip ikinci el iPhone 6 Plus internette 2.500 TL ila 4.000 TL civarında fiyat etiketi ile satılıyor. Söz konusu telefonun 16 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 2.749 TL'ye bulunabiliyorken 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü ise 4 bin TL üzerinde fiyat etiketi ile satılıyor. Fiyatların renk seçeneğine göre değişkenlik gösterdiğini de söylemekte fayda var.

iPhone 6 Plus 2023'de Alınır mı?

Sahip olduğu ekran boyutu ile dikkat çeken iPhone 6 Plus, her ne kadar iOS 12.5.6 sürümüne yükseltilebilse de bu güncelleme serinin son sürüm güncellemesi oldu. Bunun yanı sıra son zamanlarda çıkan çok kaliteli grafiklere sahip oyunlar oynamak istiyorsanız, dokuz yıl önce piyasaya sürülen telefonda donma ve kasma gibi sorunlar ile karşılaşmanız mümkün.

Kısa vadeli günlük kullanım için bir telefon arıyorsanız iPhone 6 Plus'ı tercih edebilirsiniz ancak uzun vadeli yüksek performans istiyorsanız iPhone 6 Plus pek mantıklı bir tercih olmayacaktır. Satın almaya karar verdiyseniz, şu anda internette yalnızca ikinci el iPhone 6 Plus bulunduğundan ötürü dikkat etmeniz gereken bazı hususlar mevcut.

İkinci el telefon satın alırken herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmamak için satıcının güvenilir olduğundan emin olmalısınız çünkü dolandırılma ihtimali bulunuyor. Satıcının güvenilir olduğundan emin olduktan sonra cihaz ile ilgili bazı önemli detaylara dikkat etmelisiniz.

iPhone 6 Plus'ın daha önce teknik servise gönderilip gönderilmediği, telefonda daha önce yazılımsal veya donanımsal bir problemin yaşanıp yaşanmadığı hakkında bilgi sahibi olmanıza imkân tanır. Bunun yanı sıra telefonunun herhangi bir yerinde çizik ve darbe gibi problemlerin olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekiyor.

Söz konusu hususlar, ikinci el telefon satın alırken yaşanabilecek problemlerin minimum düzeye inmesini sağlayacaktır. Normalde ikinci el cihaz alırken garanti süresine de dikkat etmeniz gerekir fakat iPhone 6 Plus dokuz yıl önce piyasaya sürüldüğünden ötürü muhtemelen bu zamana kadar çoktan bitmiştir.

Yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone modellerinin fiyat etiketi oldukça yüksek. 2022 yılında satışa sunulan iPhone 14'ün 128 GB depolama alanına sahip olan modeli 32.999 TL'den başlıyor. Android tarafında ise 2023 yılında satın alınabilecek fiyat performans telefonlar mevcut.

Bu yazıda uzun yıllar önce piyasaya sürülen iPhone modelini 2023 yılında satın almak mantıklı mı dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.