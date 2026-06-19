Apple Music'te En Çok Dinlenen Şarkıcılar Açıklandı! Zirvede Rapçi Var

Apple Music'te tüm zamanların en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu. Listenin ilk sırasında ise son birkaç yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Drake yer aldı. Rap müzikleri ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran bu ismi ise Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı olan Taylor Alison Swift gibi şarkıcılar takip etti.

Apple Music'te En Çok Hangi Şarkıcılar Dinlendi?

Drake Taylor Swift Future Youngboy Never Broke Again Bad Bunny Lil Baby The Weeknd Morgan Wallen Kanye West Post Malone Travis Scott Ariana Grande Chris Brown Kendrick Lamar Lil Durk Gunna Rod Wave Ed Sheeran Justin Bieber Eminem

Apple Music şu an dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme uygulamaları arasında yer alıyor. Bu da onu dünya genelinde en çok hangi şarkıcıların popüler olduğunu öğrenmek adına değerlendirilebilecek platformlar arasına ekliyor. Chart Data ile elde edilen verilere göre bu platformda en çok dinlenen şarkıcı Drake olurken onun hemen arkasında Taylor Swift, Future, Youngboy Never Broke Again ve Bad Bunny gibi isimler konumlandı.

Drake Kimdir?

Drake, 2006 yılında kendi çabaları ile yayınladığı bağımsız albümlerle başladı. İlk başlarda internet aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan ünlü rapçi için asıl dönüm noktası, üçüncü albümü "So Far Gone" oldu. Müzik sektöründe büyük ses getiren bu projedeki "Best I Ever Had" şarkısı, hızla dünya çapında ön plana çıktı.

Elde ettiği önemli başarıdan sonra Lil Wayne'in dikkatini çeken Drake, onun plak şirketi Young Money Entertainment'a dahil oldu. Kendisi müzikal açıdan oldukça çeşitliliğe sahip bir sanatçı. Şarkılarında birçok kültürden esinlendiği görülüyor. Şarkı sözlerinde ise büyük çoğunlukla güven sorunları, sadakat ve başarı hırsı gibi kişisel konular dikkat çekiyor.

Taylor Swift Kimdir?

Taylor Swift, 14 yaşında ailesi ile Tennessee eyaletinin Nashville şehrine taşındı ve burada tamamen müziğe yoğunlaştı. Kendi adını taşıyan ilk albümü Taylor Swift'i 2006 yılında çıkardı. Kısa sürede country müzik dünyasının en çok gelecek vadeden isimlerinden biri hâline geldi. Özellikle ikinci albümü Fearless ile ismini dünyaya duyurdu. Daha 20 yaşındayken Grammy Yılın Albümü Ödülü'nü kazandı.

Future Kimdir?

Future, yeni nesil rap müziğin öncülerinden biri. Stüdyo ortamına Dungeon Family'nin bir parçası olan kuzeni Rico Wade sayesinde erkenden girdi. Kuzeni onu şarkı yazmaya yönlendirdi. Kendi bağımsız albümleri ile dikkat çekmeyi başaran Future, 2012 yılında ilk stüdyo albümü olan Pluto'yu çıkardı. Günümüzde en etkili autotune kullanan isimlerden biri olmasıyla biliniyor.

Youngboy Never Broke Again Kimdir?

YoungBoy Never Broke Again, ilk şarkılarını daha 14 yaşındayken ucuz bir mikrofonla kaydetti. Arka arkaya çıkardığı albümlerle önemli bir hayran kitlesi edindi. 17 yaşındayken çıkardığı çeşitli şarkılarla ana akım rap müziğin önemli temsilcilerinden biri hâline geldi. Şarkıları hızlı ve agresif tonda. Genellikle acı ve ihanet gibi konulara odaklanıyor.

Bad Bunny Kimdir?

Bad Bunny, Porto Riko'da bir süpermarkette kasiyer olarak çalışırken başladı. Kendi evinde ürettiği şarkıları bağımsız sanatçıların çokça tercih ettiği SoundCloud'a yükledi. Burada yayınladığı Diles adlı şarkı bir anda popüler hâle geldi ve ünlü yapımcılardan birinin dikkatini çekti. Bundan sonraki süreçte birçok popüler şarkı çıkardı ve Cardi B gibi isimlerle yaptığı şarkılarla çok geniş bir kitle tarafından dinlenmeye başladı.

Lil Baby Kimdir?

Lil Baby, aslında birçok rapçiden çok farklı bir isim. Öyle ki genç yaşta bir rapçi olmak, aklının ucundan bile geçmemişti. Ünlü plak şirketi Quality Control'ın kurucularının ve yakın arkadaşının ısrarıyla müziğe adım attı. Bir süre boyunca kendini tamamen müziğe veren Lil Baby, sadece bir yıl içinde art arda 4 albüm yayınladı. Bu kadar çok fark edilmesinin temel sebeplerinden biri ise ritim konusunda muazzam başarılı olması.

The Weeknd Kimdir?

The Weeknd, gizemli bir geçmişe sahip. Liseyi başladıktan sonra evinden ayrıldı, arkadaşlarıyla birlikte şarkılar kaydetti. The Weeknd adı altında yüzünü hiç göstermeden YouTube ve SoundCloud'a şarkılar yükledi. Bu dönemde yayınladığı çeşitli projeler, müzik sektöründe büyük ses getirdi.

Kimliği belli değildi ama Drake gibi isimlerin dikkatini çekmek için yeterli bir ses ve yeteneği vardı. Drake, bu yeteneği değerlendirmek istedi ve ona kendi albümünde yer verdi. The Weeknd genellikle karanlık şarkılar yapıyor. Vokal bakımından ise oldukça takdir ediliyor.

Morgan Wallen Kimdir?

Morgan Wallen, çocukken piyano ve keman eğitimi alarak müzik dünyasına adım attı. Lisede geçirdiği bir sakatlık sonucunda spor kariyerini bırakıp müziğe yönelen bu isim, 2014'te The Voice'un 6. sezonuna katıldı. Yarışmada finale kalamadan elendi ama müzik sektörü onu keşfetti. Yarışmadan sonra Nashville'daki bağımsız bir plak şirketi ile anlaştı ve ilk parçasını yayınlayarak piyasaya adımını attı.

Kanye West Kimdir?

Kanye West, mikrofonun başına geçmeden önce daha çok prodüktör olarak tanınıyordu. 2001'de ünlü rapçi Jay-Z'nin The Blueprint albümünün yapımcılığını üstlendi. Kısa sürede sektörün en çok aranan prodüktörlerinden biri hâline gelen West, 2002 yılında bir trafik kazası geçirdi ve hastanede "Through the Wire" adlı şarkıyı kaydetti. Bu şarkı, onun için büyük dönüm noktası oldu.

Post Malone Kimdir?

Post Malone, Guitar Hero adlı bir oyun sayesinde gitar çalmaya yoğunlaştı. Lise yıllarında kendi albümlerini hazırlamaya başladı. Los Angeles'a taşındıktan sonra FKi ekibi ile tanışan bu isim, White Iverson adlı şarkısını kaydetti. Şarkıyı SoundCloud'a yükledikten sonra bir anda popüler hâle geldi ve milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Elde ettiği bu başarıdan sonra büyük bir plak şirketi ile anlaşma yaptı.

Editörün Yorumu

Müzik sektörüne çok hakim birisi değilim ama ben de hemen hemen her insan gibi gün içinde mutlaka müzik dinliyorum. Sürekli olarak karşıma çıkması dolayısıyla rap müziğin son birkaç yıldır rağbet gördüğünün farkındayım ama dijital müzik platformlarını bu kadar etkisi altına alacak kadar popüler olduğunu düşünmüyordum. O yüzden bu paylaşılan veriler, benim açımdan bir hayli şaşırtıcı oldu. Sanıyorum ki uzun bir süre daha listelerden rap müzik eksik olmayacak.