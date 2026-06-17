Spotify'dan Büyük Değişiklik! E-Postanızı Bilmiyorsanız Hemen Öğrenin

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Spotify, oturum açma seçeneklerinde değişikliğe gidiyor. Pek çok kullanıcının yapılacak olan bu değişiklikten sonra hesabına giriş yaparken daha farklı bir yol izlemeye ihtiyacı olacak. Öyle ki şirket, en çok tercih edilen giriş yapma yöntemlerinden birini kaldıracak.

Spotify Hangi Giriş Yapma Yöntemi Kaldıracak?

Spotify tarafından yapılan yeni duyuruya göre şirket, müzik dinleme platformunda oturum açarken kullanılan "kullanıcı adı ile giriş yapma" seçeneğini kullanımdan kaldıracak. Kullanıcılara gönderilen e-postada kullanıcı adı ile oturum açma seçeneğinin kullanılamaz hâle geleceği belirtilirken bunun yerine e-posta adresi kullanılabileceği ifade edildi.

Hazır oturum açma seçeneklerini kullanmayan, bunun yerine kullanıcı adı ile giriş yapmaya alışan kişilerin hesabı oluştururken kullandığı e-posta adresini mutlaka bilmesi gerekiyor. E-posta adresi eğer güncel değilse ya da bilinmiyorsa oturum açmak ne yazık ki mümkün olmayacak. O yüzden karar uygulamaya geçmeden önce hesapla ilişkili e-posta adresini mutlaka gözden geçirmek gerekiyor.

Spotify, Kullanıcı Adı ile Giriş Yapmaya Ne Zaman Son Verecek?

Spotify, kullanıcı adı ile giriş yapma seçeneğinin 1 Eylül 2026'dan itibaren kullanılamaz hâle geleceğini duyurdu. Bunun yerine e-posta adresi ve şifre girmeyi ya da Google ve Apple gibi e-posta sağlayıcıları ile oturum açmayı tercih etmeniz gerekecek. Bu e-posta sağlayıcılarından hiçbirini kullanmayanlar ise yeni bir cihazda oturum açarken veya mevcut cihazda yeniden giriş yaparken kullanıcı adını girerek hesabına erişemeyecek.

Spotify Neden Kullanıcı Adı ile Giriş Yapma Seçeneğini Kaldırıyor?

Spotify'ın kullanıcı adı ile giriş yapma seçeneğini neden kaldırdığı net bir şekilde belirtilmedi fakat bunun en olası sebeplerinden birinin hesap güvenliğini sağlamak olduğu söylenebilir. Bilindiği üzere kullanıcı adı herkes tarafından görüntülenebiliyor. Bilgisayar korsanları, kullanıcıyı kandırmaya dayanan sosyal mühendislik ve benzeri yöntemlerle şifreyi ele geçirdikten sonra sadece bir kullanıcı adı kullanarak hesabın kontrolünü ele alabiliyor.

Kullanıcı adı gibi herkese açık bir bilgi yerine e-posta adresinin kullanılması, kötü amaçlı kişilerin öğrenmesi gereken ekstra bir bilgi daha olacağı anlamına geliyor. Doğal olarak bu da ekstra güvenlik sağlayarak bilgisayar korsanlarının Spotify kullanıcılarının hesabına erişimini daha zor bir hâle getiriyor.

Editörün Yorumu

Spotify kullanmayı uzun bir süre önce bırakmış birisi olarak karardan etkilenen birisi değilim ama kullanıcı adı ile oturum açmaya alışanlar için ciddi bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Aktif olarak Spotify kullanıyorsanız Eylül ayından sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için kesinlikle e-posta adresini kontrol etmenizi ve hesaba hâlâ erişebildiğinizden emin olmanızı öneririm.