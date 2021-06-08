Apple Müstehcen Fotoğraflar Skandalı ile Gündemde!

Apple müstehcen fotoğraflar ile gündeme geldi. Son paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonunu teknik servise gönderen bir kadın, teknik servis çalışanları yüzünden şoke oldu. Kadının telefonunda yer alan müstehcen görüntüler internete sızdırıldı.

Teknoloji devi yeni bir skandal ile gündeme oturdu. Telegraph'da yer alan bilgilere göre akıllı telefonundaki sorunun çözülmesi için iPhone'unu teknik servise gönderdi. Kadın, akıllı telefonunu teknik servise göndermesinin ardından kendisini beklenmedik bir durumun içerisinde buldu.

Kadının yaşadığı bu olay, 2016 yılına dayanıyor. Paylaşılan bilgilere göre 21 yaşındaki öğrenci, kullanamadığı akıllı telefonunun düzeltilmesi için 2016 yılında iPhone'unu teknik servise gönderdi. İki teknisyen, kadının telefonundaki müstehcen fotoğraf ve videoları Facebook'a yükledi. Apple, yaşananların ardından kadınla anlaşmaya vardı.

Apple Müstehcen Fotoğraflar İçin Milyonlarca Dolar Ödedi

Telegraph aracılığı ile ortaya çıkarılan anlaşmanın ne büyüklükte bir anlaşma olduğu bilinmiyor fakat anlaşmanın milyon dolarlık bir anlaşma olduğu ileri sürülüyor. Mağdur tarafın avukatları, aktarılan bilgilere göre iki taraflı anlaşma için 5 milyon dolar talep etti ve teknoloji devine mahremiyet ihlali oluştuğundan ve kadının yaşadığı duygusal sorunların bıraktığı hasarlardan ötürü şirkete dava açılabileceği iletti.

Paylaşılan bilgilere göre İki taraf arasında yapılan anlaşmada anlaşma kapsamında ödenen tutarın boyutunun açıklanmasını ve davadan yana herhangi bir sorun yaşanmasını engelleyecek bir gizlilik ibaresi de yer aldı.

Yaşanan olay Apple sözcüsü tarafından yapılan açıklama ile doğrulandı ve şirketin 2016 yılında yaşanan üzücü olayla ilgili çok geç olmadan önlem aldığını belirtti. Apple sözcüsü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Müşterilerimizin veri gizliliğini ve güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz. Verilerin onarım süreci boyunca korunmasını sağlamak için bir dizi protokole sahibiz."

Sözcü, şirketin 2016 senesinde meydana gelen bu gelişmelerin ardından hemen harekete geçildiğini ve tedarikçi protokollerini güçlendirmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Siz 2016 yılında yaşanan ve daha yeni ortaya çıkan bu olay ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.