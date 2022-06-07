Apple Türkiye, iPhone Ekran Değişimi Fiyatlarında Zam Yaptı

Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen WWDC 2022 etkinliği esnasında Apple'ın çevrimiçi mağazası bir süre kapalı kaldı. Etkinliğin tamamlamasıyla birlikte açılan mağazada tüm Apple ürünlerinin zamlandığı gerçeği ortaya çıktı. Görünüşe göre zamlar yalnızca ürünlere gelmiş değil. Artık servis ücretleri de zamlı fiyatlarıyla yerini almış durumda.

Apple servis konusunda nispeten muadillerine nazaran daha uygun fiyatıyla karşımıza çıkıyordu. Öyle ki kullandığı malzeme kalitesi nedeniyle kullanıcı bazlı problemler dışında kullanıcıların pek de sorun yaşadığı gözlemlenmiyor. Ne yazık ki yeni fiyat güncellemesi sonrası telefonlara artık daha da gözümüz gibi bakmamız gerekecek.

Yeni zamlar sonrası ekran değişimlerdeki fiyatlar öyle seviyelere geldi ki artık yeni bir ekran yerine yeni fiyatlara orta segment Android telefonlar alınabiliyor.

Güncellenen fiyatların garanti kapsamı dışında olan fiyatlar olduğunu belirtmek gerek. Bazı onarımlar garanti kapsamında olsa da ücrete tabii tutulabiliyor ancak bunlar için yetkili servislerin verdiği yönergeleri dikkate almakta fayda var.

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