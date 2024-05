Tesla Direksiyona Dokunma Dönemini Bitiriyor!

Tesla'da ve neredeyse tüm araçlarda otonom sürüşü aktif hale getirdiğinizde yani araç kendi kendine gitmeye başladığında belirli aralıklarla direksiyona dokunarak uyumadığınızı ve yolu takip ettiğinizi araca bildirmeniz gerekiyor. Eğer bir süre direksiyona dokunmazsanız araçlar otomatik olarak duruyor.

Diğer otomobil üreticileri otonom sürüş konusunda yolun başında olsa da, Tesla artık bir şehirden diğerine tamamen otonom bir şekilde gidebiliyor. Tabii bu durumda sürekli direksiyona dokunmak rahatsız ediyor.

Tesla önümüzdeki günlerde yayınlayacağı FSD v12.4 güncellemesi ile direksiyona dokunma zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Elon Musk bu güncellemeyi "akıllara durgunluk verecek" şeklinde nitelendirerek beklentiyi oldukça artırdı ve direksiyona dokunma zorunluluğunun kaldırılacağını X'te verdiği yanıt ile doğruladı.

Elon Musk insinuates that the nag present in FSD that asks the driver to lightly pull on the wheel will be removed in 12.4.@elonmusk can you confirm? If true this is a pretty big deal. https://t.co/RmpBPIThbE