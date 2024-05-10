Tesla Direksiyona Dokunma Dönemini Bitiriyor!

Tesla'da ve neredeyse tüm araçlarda otonom sürüşü aktif hale getirdiğinizde yani araç kendi kendine gitmeye başladığında belirli aralıklarla direksiyona dokunarak uyumadığınızı ve yolu takip ettiğinizi araca bildirmeniz gerekiyor. Eğer bir süre direksiyona dokunmazsanız araçlar otomatik olarak duruyor.

Diğer otomobil üreticileri otonom sürüş konusunda yolun başında olsa da, Tesla artık bir şehirden diğerine tamamen otonom bir şekilde gidebiliyor. Tabii bu durumda sürekli direksiyona dokunmak rahatsız ediyor.

Tesla Otonom Sürüş Artık Direksiyona Dokunmanızı İstemeyecek!

Tesla önümüzdeki günlerde yayınlayacağı FSD v12.4 güncellemesi ile direksiyona dokunma zorunluluğunu ortadan kaldıracak. Elon Musk bu güncellemeyi "akıllara durgunluk verecek" şeklinde nitelendirerek beklentiyi oldukça artırdı ve direksiyona dokunma zorunluluğunun kaldırılacağını X'te verdiği yanıt ile doğruladı.

Elon Musk insinuates that the nag present in FSD that asks the driver to lightly pull on the wheel will be removed in 12.4.@elonmusk can you confirm? If true this is a pretty big deal. https://t.co/RmpBPIThbE — Farzad (@farzyness) May 8, 2024

Tesla'nın bu uyarıyı kaldırmasına otoritelerin ne tepki vereceği büyük bir merak konusu fakat Tesla'nın kontrolü tamemen bırakmayacağını belirtmeliyiz. Artık sürücü direksiyona dokunmak yerine kabindeki kamera üzerinden takip edilecek.

Sürücü 3 saniyeden fazla yola bakmazsa uyarılacak. Bugüne kadar otonom sürüşü aktif edip uyuyan sürücüleri bile gördük fakat her ihtimale karşı gözünüzün mutlaka yolda ve ellerinizin direksiyonda olması gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.