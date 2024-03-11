TÜİK Açıkladı: Ocak Ayında Türkiye'deki İşsizlik Oranı Ne Kadar?

Son dakika gelişmelerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına dair işsizlik ve istihdam verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı, bir önceki aya kıyasla 0,2 puan arttı ve yüzde 9,1 olarak kaydedildi.

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı Ocak ayında bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişiye yükseldi.

İşsizlik Oranının Cinsiyet ve Yaşa Göre Dağılımı

İşsizlik oranındaki bu artışla birlikte, erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,7, kadınlarda ise yüzde 11,7 olarak tahmin ediliyor. En son Aralık 2023'te açıklanan işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 olmuştu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49 olarak gerçekleşirken, istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 222 bin kişiye ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda ise yüzde 32,4 oldu.

Ayrıca, genç nüfusta (15-24 yaş grubu) mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,6 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı yüzde 14,1, kadınlarda ise yüzde 21,1 olarak ölçüldü.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,9 olarak gerçekleşirken, erkeklerde bu oran yüzde 71,5, kadınlarda ise yüzde 36,6 olarak belirlendi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 43,3 saat olarak kaydedildi.

Atıl işgücü oranı ise zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan yüzde 26,5 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranınun yüzde 18,3 olduğu tahmin ediliyor.