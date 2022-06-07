Apple Yeni watchOS 9 Sürümünü Tanıttı

Apple, geçtiğimiz akşamki WWDC 2022 etkinliğinde akıllı saat işletim sisteminin en son sürümü olan watchOS 9'u tanıttı. Yeni saat görünümleri ve fitness özellikleri gibi olağan güncellemelerin yanı sıra, genişletilmiş koşu ölçümleri ve ilaç hatırlatıcıları da sunacak. Yeni sürüm, ilk olarak geliştiriciler için sunulacak ve önümüzdeki ay herkese açık bir beta gelecek. Son halka açık sürüm, yeni Apple Watch Series 8 geldiğinde bu sonbaharda kullanıma sunulacak.

Her zaman olduğu gibi watchOS 9'da da yeni saat görünümleri bulunacak. Bunlara yeni bir astronomi görünümü, bir ay görünümü, bir oyun zamanı görünümü ve Metropolitan adlı yeni bir yazı tipi ekranı da dâhil. Ayrıca watchOS 9 yeni zengin komplikasyonlar ekliyor ve hızlı erişim için etkin uygulamalar artık sabitlenebiliyor. Ayrıca yeni bir Siri kullanıcı arayüzü de var. Kullanıcılar, belirli saat görünümlerinde arka plan rengini düzenlemek gibi, saat görünümlerine daha fazla kişiselleştirme ekleyebilecekler. iOS 16'da olduğu gibi Apple Watch sahipleri de belirli odak modları sırasında hangi ekranı göreceklerini özelleştirebilecekler.

watchOS 9 Sporcular İçin Birçok Önemli Detayı Beraberinde Getiriyor

Apple ayrıca koşu formu, adım uzunluğu, yerle temas süresi ve kalp atış hızı bölgeleri gibi yeni koşu ölçümleri de ekliyor ve bu, yoğunluğa göre antrenman yapmayı seviyorsanız oldukça seveceğiniz bir özellik olacak. Tempo, güç, kalp atış hızı gibi daha birçok sporla ilgili konuda da yeni uyarılar alabileceksiniz. Koşucular da artık belirli bir mesafe için zaman hedefleri oluşturabilecek.

Artık özel antrenmanlar da oluşturabileceksiniz, böylece daha yapılandırılmış bir seansa sahip olabileceksiniz. Fitness Plus güncellemelerine gelince, Apple Watch kullanıcıları belirli metrikler için ekran kılavuzunu görebilecek. Bu, HIIT, bisiklete binme, kürek ve koşu bandı gibi kardiyo egzersizlerindeki yoğunluğu içeriyor. Ayrıca Apple TV sahibi olmayan Fitness Plus aboneleri artık AirPlay akışı aracılığıyla ölçümlerini ekranda görebilecekler.

Daha birçok hayat iyileştiren özelliğe sahip watchOS 9, Series 4 ve sonraki sürümlerle uyumlu olacak. Bu da Series 3'lere güncelleme desteğinin artık kesildiği anlamına geliyor. Bu nihayetinde çok da şaşırtıcı değil, öyle ki Series 3 2017'de piyasaya sürülmüştü ve kullanıcılar son yıllarda watchOS'un daha yeni sürümlerine güncellerken sorun yaşamamak için tereddüt ediyordu. Apple'ın bu yıl içinde 3 yeni Apple Watch modelini piyasaya süreceği söylentilerine ek olarak, daha eski modellerin donanımı yazılımı destekleyemediği için güncelleme desteğinin kesilmesi oldukça mantıklı.