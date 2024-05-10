Rakip Tanımıyor: İşte Apple M4 Performans Testleri!

Apple yeni iPad'lerini tanıttığı "Let Loose" etkinliğinde herkesi şaşırtarak Apple M4'ü duyurdu. Macbook'un aksine doğrudan iPad ile kullanıma sunulan Apple M4 performans testlerinde adeta rakip tanımıyor.

Apple M4 Performans Testleri

Özellikle tek çekirdek performansı ile piyasadaki en iyi işlemcileri bile alt ediyor. Geekbench 6 üzerinde yapılan testte Apple M4, 3100'e kıyasla 3800 civarında puan ile tek çekirdek kıyaslamalarında daha önce lider olan Intel Core i9-14900KS'yi geride bıraktı.

Apple M4, Geekbench 6.2'nin tek ve çok çekirdekli testinde sırasıyla 3.767 ve 14.677 puan alıyor. Test ikinci kez gerçekleştirildiğinde elde edilen puanlar yine sırasıyla 3.810 ve 14.541 oluyor.

Bu hali hazırda piyasada olan Apple M3 işlemciye kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor. Çoklu çekirdek performansı ise 11 çekirdekli M3 Pro ile aşağı yukarı aynı seviyede.

Apple M4'ün performans çekirdeği, 4,4 GHz'e kadar çıkarak Arm tabanlı bir yonga setinde şu ana kadarki en yüksek hıza ulaşıyor. Grafik performansına baktığımızda ise Geekbench Metal testinden 53.792 puan aldığını görüyoruz.

Apple M3 ise aynı testten 43.789 puan alıyor yani yüzde 22'lik bir artış söz konusu. Tabii M4 şu anda sadece iPad Pro'da bulunduğu için işlemcinin tüm performansından yararlanacak bir uygulama veya oyun iPadOS işletim sisteminde bulunmuyor.

Apple M4, Pro ve Max versiyonları ile Mac modellerinde boy göstermeye başladığında rekabet çok farklı bir noktaya ulaşacak.