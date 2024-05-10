Apple, Yeni iPad Pro Reklamı Nedeniyle Özür Diledi!

Apple koronavirüs salgınından bu yana tüm tanıtım etkinliklerini daha önce hazırlanmış bir videoyu yayınlayarak yapıyor. Hem tanıtım etkinliklerinde hem de reklam filmlerinde görsel bir şölen sunarak izleyicileri etkilemeyi başaran Apple geçtiğimiz günlerde yeni iPad'leri tanıtırken benzer şekilde izleyicileri etkilemeyi başardı.

Drone ile trenin içerisine girilen sahnede Apple'ın CGI ile otoyolu kaldırdığını sizlerle paylaşmıştık. M4 işlemcili iPad Pro için yayınlanan Crush! reklam filmi de oldukça etkileyici fakat ilk günden bu yana tepki görüyor.

Apple'dan Özür Açıklaması: Hedefi Kaçırdık, Üzgünüz!

Videoda çok sayıda enstrümanın hidrolik bir pres tarafından ezildiğini ve sonunda bir iPad Pro'nun ortaya çıktığnu görüyoruz. Hem Apple'a hem de Tim Cook'a yöneltilen yoğun eleştiriler sonrasında Apple'dan bu reklam filmi için özür açıklaması geldi.

Apple'ın Pazarlama İletişimlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tor Myhren reklam filmine gelen eleştiriler sonrasında şu açıklamayı yaptı;

"Yaratıcılık Apple'da DNA'mızda var ve dünyanın her yerindeki yaratıcıları güçlendiren ürünler tasarlamak bizim için inanılmaz derecede önemli. Amacımız, kullanıcıların kendilerini ifade etme yollarını her zaman takdir etmek ve fikirlerini iPad aracılığıyla hayata geçirmektir. Bu videoda hedefi kaçırdık ve üzgünüz."

Crush! yani "Ezilme!" adlı reklam filmi hâlâ Apple'ın resmi YouTube kanalında mevcut, fakat Apple gelen eleştiriler sonrasında reklamın televizyonda yayınlanmayacağını duyurdu.