Microsoft'un Merakla Beklenen Xbox Mobil Mağazası Geliyor: Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncuların uzun bir süredir merakla beklediği Xbox mobil mağazasına yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Microsoft'un mobil mağazayı ne zaman açmayı planladığı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Bir süre önce terfi alması ile adını daha sık duymaya başladaığımız Xbox başkanı Sarah Bond, Bloomberg Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı bir röportaj esnasında önemli açıklamalarda bulundu.

Xbox Mobil Mağazası Ne Zaman Çıkacak?

Sarah Bond, eksiksiz bir şekilde ilerlemeye çalıştıklarını belirttiği röportajda söz konusu mağazaya tüm Xbox oyunlarının yer alacağını ve tüm cihazlarda, tüm ülkelerde yayınlanacağını belirtti. Ancak her ülkede her cihazda yayınlanmadan önce ilk aşamada web'te açılacağını söyledi.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl — Bloomberg Live (@BloombergLive) May 9, 2024

Bond'un yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman Xbox mobil oyun mağazası ile erişilebilir bir deneyim sunmaya odaklandıkları anlaşılıyor. Bond:

"Kendi birinci taraf portföyümüzü Xbox mobil mağazasına getirerek başlayacağız, böylece Candy Crush ve Minecraft gibi oyunların bu deneyimde ortaya çıktığını göreceksiniz. Web'den başlayacağız ve bunu yapıyoruz çünkü bu, ne olursa olsun ve kapalı ekosistem mağazalarının politikalarından bağımsız olarak tüm cihazlarda, tüm ülkelerde erişilebilen bir deneyime sahip olmamızı sağlıyor."

Merakla beklenen Xbox mobil oyun mağazası ilk olarak birinci taraf ürünlerle piyasaya sürülse de ilerleyen dönemlerde ortak ürünleri de içerecek. Microsoft, bu noktada sadece oyun tabanlı bir uygulamadan daha fazlası olmasını hedefliyor.

2 yıldır üzerinde çalışıldığı bilinen mobil mağazanın Temmuz 2024'te kullanıma sunulması bekleniyor. Sarah Bond'un da belirttiği gibi bu ilk aşamada web'te daha sonra tüm cihazlarda kullanılabilir olacak.