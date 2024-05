Microsoft'un Merakla Beklenen Xbox Mobil Mağazası Geliyor: Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncuların uzun bir süredir merakla beklediği Xbox mobil mağazasına yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Microsoft'un mobil mağazayı ne zaman açmayı planladığı da geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.

Bir süre önce terfi alması ile adını daha sık duymaya başladaığımız Xbox başkanı Sarah Bond, Bloomberg Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı bir röportaj esnasında önemli açıklamalarda bulundu.

Sarah Bond, eksiksiz bir şekilde ilerlemeye çalıştıklarını belirttiği röportajda söz konusu mağazaya tüm Xbox oyunlarının yer alacağını ve tüm cihazlarda, tüm ülkelerde yayınlanacağını belirtti. Ancak her ülkede her cihazda yayınlanmadan önce ilk aşamada web'te açılacağını söyledi.

Sarah Bond, @Microsoft’s Xbox president, announced at #BloombergTech that the company will launch its own mobile game store in July, creating an alternative to Apple and Google’s app stores pic.twitter.com/hj6eLtsGfl