Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla İçerik Yol Haritası Detaylandırıldı

Assassin’s Creed serisinin yeni oyununun çıkışına sayılı günler kaldı. 10 Kasım 2020 tarihinde PC (Epic Games Store ve Ubisoft), PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series S / X için satışa sunulacakken, 12 Kasım 2020 tarihinde de PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşacak. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yeni Assassin’s Creed de çıkışı sonrasında bolca içerik desteği görecek. Yeni bir fragman yayınlayan Ubisoft, Assassin’s Creed: Valhalla içerik yol haritası hakkında önemli detaylar sundu.

Yayınlanan fragmana göre, 2021 yılın İlkbahar mevsiminde Wrath of the Druids ve Yaz mevsiminde The Siege of Paris olmak üzere iki genişletme paketi ve Season Pass için özel The Legend of Beowulf (Beowulf Efsanesi) görevi ile gelecek.

Assassin's Creed: Valhalla İçerik Açısından Zengin Olacak

Assassin’s Creed: Valhalla oyununun çıkışı ile erişim açık olacak The Legend of Beowulf, şöhret ve zafer için maceraya çıkan bir savaşçının hikayesini konu alıyor. Hedefi ise Grendel isimli bir yaratığı ortadan kaldırmaktı. Yaratığı ve annesini ortadan kaldırmada başarılı olmuş olsa da, eylemleri onu ve ülkesini doğaüstü güçlerin tahrip ettiği olaylar zincirini harekete geçiriyor.

Wrath of the Druids genişletme paketi ile İrlanda topraklarına gidecek ve Kelt mitolojisinin ve halk bilimi ile örülü senaryo boyunca gizemli bir eski ve gizemli bir tarikatın gizlerini ortaya çıkartacağız. The Siege of Paris genişletme paketinde ise bizi adına bağlı olarak Paris ve Sen Nehri dolaylarına gideceğiz. Tarihi Viking savaşına tanıklık edeceğimiz senaryoda, şehre sızacak, düşmanımızın sırlarını öğrenecek ve klanınızın geleceğini güvence altına alabilmek için stratejik bir ittifak oluşturacağız.

Bu genişletme paketlerinin yanı sıra, bu yılın sonundan 2021 yılının Sonbahar mevsimine kadar olan zamana yayılarak yayınlanacak olan dört ücretsiz sezonluk içerik de oyuncuların beğenisine sunulacak. İlki Aralık ayı içerisinde yayınlanacak. İlk sezonda, klanınızı daha da genişletebilmeniz için, oyuna yeni bir yerleşke bulunacak. Ayrıca Viking kavmi için geleneksel olan Yule Festivali, dinamik, zorlayıcı ve yeniden oynanabilirliği yüksek River Raids modu ve Jomsviking için yeni seviyeler eklenecek. Bu sayede Jomsviking’iniz deneyim puanı kazanarak seviye atlayabilecek. Bu sayede, seviyesi yükseldikçe de diğer oyuncular tarafından tutulduğunda o kadar gümüş kazanacaksınız.

İlk sezonda yeni oyuncu yetenekleri ve becerileri, yeni silahlar ve teçhizatlar, yerleşkeniz, kadırganız, atınız ve kuzgununuz için yeni kozmetik eşyalar da olacak.

Mart ayında başlayacak olan ikinci sezonda yeni bir oyun modu, Jomsviking için yeni seviyeler, daha fazla festival ve ek teçhizat ve kozmetik eşyalar oyuncuların beğenisine sunulmaya devam edilecekken, Ubisoft tarafından üçüncü ve dördüncü sezon için herhangi bir detay verilmiş değil. Ne var ki büyük ihtimalle benzer içerikler sunulmaya devam edilecektir diye tahmin ediyoruz.

Assassin’s Creed: Valhalla için yayınlanan çıkış sonrası içerik ve Sezon Kartı fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.