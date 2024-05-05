YouTube, Kullanıcılarına Yeni Özelliğini Deneme Fırsatı Sunuyor: Ama Tek Bir Şartla!

Geçtiğimiz Mart ayında, YouTube'un "İleriye Atla" (Jump forward) özelliğini test etmeye başladığını bildirmiştik. Şirket şimdi Premium aboneleri için bu özelliği daha yaygın bir şekillde kullanılabilir hale getiriyor.

Bahsi geçen özellik kullanıcıların izleme deneyimini daha kaliteli yapmakla birlikte efektiflik de katıyor. Böylece YouTube içerisinde geçirilen zamanı da daha iyi yönetmek mümkün hale gelecek gibi duruyor.

YouTube İleriye Atla Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Eğer bir videoyu izlerken ileriye sarmak istendiği zaman iki kez dokunmak yeterli olacak. Ekrana iki kere dokunulduğu zaman "İleriye Atla" butonu görünür olacak. Bu botuna tıklanıldığı zaman da çoğu izleyicinin videoda atladığı yerler otomatik olarak geçilecek.

Ekranın sağ alt köşesinde çıkan butona tıklayan Premium kullanıcılar "Çoğu kişinin atladığı bölümleri otomatik geçme" özelliğinden faydalanabilecek. YouTube, yapay zeka ve izleme verilerini depolayarak, mevcut videodaki en çok izlenen yerleri izleyice gösterecek.

Bu özellik geçtiğimiz haftalarda çok az kişi tarafından test ediliyordu. Şu an ise deneme sayfasında daha fazla kişi bu özelliği deneme şansı yakalayabiliyor. İleriye Atla özelliği şu an sadece ABD'de, İngilizce videoların bulunduğu YouTube Android uygulamasında kullanıalbiliyor.

1 Haziran'da sona erecek deneme sürecine sadece Premium üyeler dahil olabiliyor. Şu an için Haziran'ın ilk günü olarak verilen son günün daha ileri bir tarihe uzatılması da beklentiler arasında.