Yıllardır Düşünülenin Tam Aksi Ortaya Çıktı: Sosyal Medyanın Çocuklara Etkisinde Son Durum ne?

Sosyal medyanın insanlar ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisi her zaman konuşulan ana konulardan biri. Yeni bir araştırmaya göre, özellikle çocukların internet dışındaki hayatta ilişki ve iletişim kurma beceleri olumsuz etkilenmiyor.

Sosyal medyada aktif olan ve popüler uygulamaları kullanan çocuk ve gençlerin sosyal hayatlarında da oldukça aktif ve sosyal oldukları tespit edildi. Bu durum, aksini düşünen ebeveynlerin endişesini giderir nitelikte.

Sosyal Medya Çocukları ve Gençleri Nasıl Etkiliyor?

Sosyal medyada çok fazla zaman geçiren insanların gerçek hayatta nasıl olduklarının araştırıldığı yeni çalışmaya dair bilgiler paylaşıldı. Trondheim Early Secure Study adlı çalışma, 10 - 18 yaş aralığındaki 800 çocuktan alınan bilgileri içeriyor.

Çalışmanın sonucunun yayınlandığı araştırmada, çocukların sosyal medyayı sık kullanmalarına rağmen, haftanın belirli günlerinde arkadaşlarıyla fiziksel olarak da buluştuğu ve sosyalleştiği ortaya çıktı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Silje Steinsbekk araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"Sosyal medyayı çok kullanan kişilerin arkadaşlarıyla çevrimdışı ortamda daha fazla zaman geçirdiğini görüyoruz. Sosyal medya, yeni bir sosyal etkileşim alanı ve bazıları sosyal medya kullanımının sosyal becerilerin gelişimini engellediğini savunurken, diğerleri bunun tam tersini, yani sosyal becerileri geliştirebileceğini iddia ediyor. Biz bunların ikisini de destekleyen kanıt bulamadık."

Her ne kadar sosyal medyayı sık kullanmanın çocukların arkadaşlık ilişkilerinde negatif etkisi olmadığı ortaya çıksa da, bu durumun her çocuk için de geçerli olmadığını söylemekte fayda var.