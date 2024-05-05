Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonu Sonunda Geliyor Olabilir mi? iPhone Flip Nasıl Görünecek?

Apple, katlanabilir telefon pazarında rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Samsung başta olmak üzere, Honor ve vivo gibi markalar kendilerine ait katlanabilir telefon üretimine hızlı bir şekilde atıp günceli yakalamayı başardılar.

Söz konusu Apple olunca bu konuda herhangi bir adım atmamış olması ilk zamanlarda sorgulansa da artık çok da akıllarda soru işareti yaratan bir konu değil. Ancak yeni gelen bilgilere göre Apple, katlanabilir telefon üretmek için ilk hamlesini nihayet attı.

iPhone Flip İçin Patent Başvurusu Yapıldı

Apple'ın katlanabilir bir iPhone üretmekten kaçınmasındaki temel sebebin dayanıklılık olduğu düşünülüyor. Ancak geçtiğimiz senenin Ekim ayında şirketin yaptığı patent başvurusunda iPhone Flip için ilk hamlelerin atılmaya başlandığı ortaya çıkmıştı.

Apple bu konuda şunları söyledi: "Katlanabilir bir ekran cihazı, bir menteşe ile birleştirilmiş mahfaza bölümlerine sahip olabilir. Esnek bir ekran, menteşenin üzerine binebilir. Katlanabilir cihaz, menteşe kullanılarak katlanmış ve açık konumlar arasında hareket ettirilebilir."

Paylaşılan çizimlerde de görüldüğü üzere Apple'ın dikey yönde bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığını söyleyebiliriz. Patent başvurusunda bulunulmuş olması her ne kadar Apple'ın kesin olarak katlanabilir telefon çıkaracağı anlamına gelmese de bu noktada kullanıcı kitlesini heyecanlandıran detaylar da yer alıyor.

Burada dikkat en çok çeken ise Apple'ın dikey yönde bir katlanabilir telefondan yana tercihini yapması oluyor. Fold yerine Flip seçmesindeki en büyük sebeplerden birinin de Samsung'un Z Flip modelinin Z Fold'u geride bırakarak en çok satan katlanabilir cihaz olması gösteriliyor.