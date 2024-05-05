Apple Sürekli Karar Değiştiriyor: Ekran Altı Face ID Teknolojisi İçin Yeni İddialar Ortaya Atıldı!

Apple'ın her yeni telefonu tanıtılmadan önce Face ID'de değişikliğe gideceğine dair söylentiler ortaya atılıyor. Şu anda ise iPhone 16'nın ekran altı Face ID'ye sahip ilk iPhone olacağı yönünde fikirler çıkmıştı.

Son gelen bilgilere göre Apple, iPhone 16 serisinde de ekran altı Face ID teknolojisine geçiş yapamayacak. Ekran analisti olarak bilinen Ross Young, ilk ekran altı Face ID'ye sahip modelin iPhone Pro ve Pro Max olacağını düşünüyordu.

Ancak görünen o ki bu uygulamayı iPhone 18'lerde görme ihtimalimiz biraz daha yüksek. Yani bu teknolojiyi 2026 yılında görmemiz çok da olası görünüyor.

Gelecek iPhone Serilerinden Beklentiler

Tahminlerin doğru olması durumunda hem değişen çentik yapısını hem de ekran altı Face ID'ye sahip ilk iPhone'lar, 2026 yılında gelecek olan iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri olacak.

Pro olmayan modellere bu teknolojilerin gelmesi ise 2027 yılını bulabilir. Tabii bu noktada bir kesinlik yok. Standart iPhone modellerinde bu teknoloji hiçbir zaman görmememiz de ihtimaller dahilinde.

Ross Young'un bir diğer düşüncesi de 2025'te tanıtılacak iPhone'larda LTPS'den LTPO'ya geçiş gibi bazı teknik özelliklerde değişiklikler olacak.

Bu özellik, pil ömrü konusunda insanları düşündürse de Apple'ın bu konuda pil ömrünü koruyarak her zaman açık ekrana geçmesi bekleniyor.