Assassin's Creed Mirage Ücretsiz Oldu: Nasıl Oynanır?

Assassin's Creed serisinin en son oyunu olan Assassin's Creed Mirage'i ücretsiz olarak oynamak artık mümkün. Çok sayıda platformda ücretsiz hâle gelen oyunu daha önce oynamamış olanlar için bu fırsat kaçırılmayacak derecede önemli.

Oyun elbette kalıcı olarak ücretsiz olmadı ancak 9. yüzyıl Bağdat'ının son derece ayrıntılı anlatısını ve sokaklarını keşfetmek istiyorsanız Ubisoft'un bu yeni kampanyası tam da size göre. 30 Nisan'a kadar sürecek olan ücretsiz Assassin's Creed Mirage fırsatı oyunu 2 saat boyunca ücretsiz oynamanıza olanak tanıyor.

Assassin's Creed Mirage Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Play the @AssassinsCreed Mirage free trial now!



Experience the first 2 hours of the game FREE until April 30 and keep your progression when you buy.

Try it now: https://t.co/0U6aBOpWLa pic.twitter.com/5cEh4idDJW — Ubisoft (@Ubisoft) April 16, 2024

Assassin's Creed Mirage'in 2 saatlik ücretsiz sürümü PlayStation, Xbox ve PC'de (Epic Games ve Ubisoft aracılığıyla) oynanabiliyor. Hangi platformu tercih ederseniz edin, ücretsiz sürüme erişmek oldukça basit. Tek yapmanız gereken hangi platformda iseniz o platformun mağazasından Assassin's Creed Mirage sayfasına gitmek ve ücretsiz sürümü indirmek.

Assassin's Creed Mirage'i denedikten ve tarihi ortamına ve hikâyesine dalış yaptıktan sonra muhtemelen oyunu satın almak isteyebilirsiniz. Bu durumda oyunu satın aldığınız takdirde ilerlemeleriniz doğrudan aktarılabilecek.

Peki siz daha önce Assassin's Creed Mirage'i oynadınız mı? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.