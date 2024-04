Assassin's Creed Mirage Ücretsiz Oldu: Nasıl Oynanır?

Assassin's Creed serisinin en son oyunu olan Assassin's Creed Mirage'i ücretsiz olarak oynamak artık mümkün. Çok sayıda platformda ücretsiz hâle gelen oyunu daha önce oynamamış olanlar için bu fırsat kaçırılmayacak derecede önemli.

Oyun elbette kalıcı olarak ücretsiz olmadı ancak 9. yüzyıl Bağdat'ının son derece ayrıntılı anlatısını ve sokaklarını keşfetmek istiyorsanız Ubisoft'un bu yeni kampanyası tam da size göre. 30 Nisan'a kadar sürecek olan ücretsiz Assassin's Creed Mirage fırsatı oyunu 2 saat boyunca ücretsiz oynamanıza olanak tanıyor.

