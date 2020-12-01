Merakla Beklenen Bağımsız Red Dead Online Çıktı

Eğer daha önceden bir şekilde Red Dead Redemption 2 oynama fırsatı bulmuş ve Red Dead Online oyunundan büyük keyif almış, ama hesabınıza alırken ana oyuna para vermeden çok oyunculu oyuna erişim sağlamak istiyorsanız beklediğiniz günün geldiğini söyleyelim. Geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyurunun ardından, bugün itibarıyla bağımsız Red Dead Online satışa sunuldu. Beraberinde de yeni bir fragman yayınlandı.

Şu an için Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazaları ve Rockstar Launcher üzerinden satın alınabilen Red Dead Online, % 75 indirim ile $4.99 / 39.75 TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılıyor. Bu indirim sınırlı süreliğine geçerli olacak. Öyle ki 19 Şubat 2021 tarihi itibarıyla $19.99 / 159 TL olacak. Önümüzde epey bir zaman var ama her ihtimale karşı bugünden tezi yok, hesabınıza ekleyin. Tabii ki oynamak için sabırsızlanıyorsanız.

Red Dead Online Neler Sunuyor?

Bağımsız Red Dead Online, eksiksiz bir deneyim sunacak olmasıyla birlikte, gelecekte yayınlanacak olan tüm içerik güncellemelerine de erişim sağlayabileceksiniz. Yani Bounty Hunter, Naturalist, Trader, Collector ve Moonshiner olmak üzere beş uzman rolleri, hikaye tabanlı kooperatif görevleri yerine getirebileceğiniz A Land of Opportunities, Showdown modları, serbest dolaşım görevleri, günlük meydan okumalar ve birçoğu erişiminize açık olacak.

Rockstar Games tarafından söylenene göre bağımsız Red Dead Online 123 GB boş alana ihtiyaç duyuyor olmasının yanı sıra, kullandığınız sisteme bağlı olarak PlayStation Plus veya Xbox Live Gold aboneliği gerektiriyor. Eğer PlayStation 4 veya Xbox One versiyonunu satın almışsanız platform tercihinize göre geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde oynayabileceksiniz.

Son olarak, bağımsız Red Dead Online oyununun çıkışına özel olana ek olarak, Bounty Hunter rolü için de bir fragman yayınlandı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu rolün adı üstünde: Kafasına ödül koyulanları avlamak. Bu bağlamda, Vahşi Batı bölgesindeki suçluların peşinden koşacak ve hayallerinizi sonuna kadar yaşamak için yakalamaya çalışacaksınız.

Red Dead Online Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Red Dead Online'ın Türkiye fiyatı satışa sunulmasının ardından ortaya çıktı. Oyun çıkış yaptığı tüm platformlarda aynı fiyat etiketiyle oyuncuların karşısına çıktı. RDO satın almak isteyenler için oyun 19 Şubat'a kadar %75 indirimde olacak ve 39,75 TL'ye satılacak. 19 Şubat 2021'den sonra ise tüm platformlarda 159,00 TL'ye satılacak. Yurt dışı fiyatında ise indirimli fiyat 5 dolar, indirimsiz fiyat 20 dolar.