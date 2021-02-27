Bahamalar'da Bulunan Gizemli Nesne Sosyal Medya Gündeminde

Bahamalar'da bulunan gizemli nesne uzay aracına mı ait? Geçtiğimiz gün bir kadın tarafından kuma gömülü halde bulunan 41 kg'lık gizemli bir nesne sosyal medyayı birbirine karıştırdı. Uzmanlar hidrazin itici tankı olabileceğini düşünüyor.

Bahamalar'daki bir plajda Rusça metinlerle kaplı garip bir titanyum top bulundu. İngiliz bir kadın tarafından bulunan 41 kg'lık gizemli nesnenin Ruslara ait bir uzay aracından düşmüş olabileceği dile getiriliyor.

Manon Clarke adlı kadın, Çarşamba akşamı Harbour Island'da ailesiyle birlikte yürürken kumda gömülü duran 41 kg'lık parlak metal topun farkına vardı. 24 yaşındaki kadın The Independent'a verdiği demeçte, "Her zamankinden farklı bir noktaya yürümeye gittik ve bu gümüşi parlak nesneni kumu dürttüğünü fark ettim" dedi ve şöyle devam etti:

"Nesnenin yazınındaki Rusça yazıları görebiliyorduk, bu yüzden daha fazlasına erişmek için kazmaya başladık. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için bu biraz cesur bir hareketti."

Clarke tarafından keşfedilen bu nesneyi inceleyen uzmanlar, topun bir uydu veya uzay aracı için hidrazin itici tankı olabileceğine inanıyor. Ancak nereden geldiği veya sahile nasıl düştüğü hakkındaki belirsizlik hala devam ediyor.

Virgin Galactic'in Yönetim Kurulu Başkanı Mark Morabito, insansız roketlerde uydu fırlatmaları için kullanılan hidrazin tankı olduğundan yüzde 99 emin olduğunu söyledi.

Bahamalar'da bulunan gizemli nesne uzay aracından geldi iddiası

Nesne üzerindeki Rusça metin -170°C ile -196°C arasında bir çalışma sıcaklığı aralığına, yaklaşık 43 litre kapasiteye, maksimum 41 kg ağırlığa sahip olduğunu ve ayrıca 2018 yılında üretilmiş olabileceğini gösteriyor.

Imperial College London Fizik Bölümü Uzay Fiziği ve Halkla İlişkiler Üyesi Dr. Martin Archer, "Bu tip bilgiler genellikle vidasız uzay aracı veya uydularda kullanılan ve itici gazları sıkıştıran bir hidrazin tankı üzerinde yazar" dedi.

Tankın nasıl ve nereden geldiği belirlenemiyor ancak Leeds Üniversitesi'nde Rusça araştırmalar yürüten Sarah Hudspith, "Küba'nın Sovyetler Birliği'nin müttefiki olduğu düşünüldüğünde, nesne Küba'dan gelmiş olabilir." diyerek olası suçluyu bulmuş olabilir.

Dr. Archer, tankta yanıcı bir iz bulamadıklarını belirterek devre dışı bırakılmış bir uydudan gelmiş olma ihtimaline dikkat çekti. Konuya ilişkin ne Küba'dan ne de Rusya'dan açıklama gelmediğini hatırlatalım.