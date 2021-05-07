Bakan Elvan'dan Kripto Para Platformları Hakkında Kritik Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto para platformları ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. CNNTürk canlı yayınında gündeme dair sorulara cevap veren Bakan Elvan'ın son günlerde dünya çapında oldukça konuşulan konulardan biri haline gelen kripto para ile ilgili açıklaması hakkında tüm detaylar haberimizde.

Bakan Elvan, Kripto Para Platformları Hakkında Ne Dedi?

AA'nın haberine göre CNNTürk canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız kripto varlıklara yatırım yaparken ihtiyatlı ve dikkatli olmalı, kendilerini ve gelirlerini riske atacak girişimde bulunmamalı" ifadelerini kullandı.

Denetleme ve vergilendirme konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Elvan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para ve terörizmin finansmanı konusunda çalışma yapan Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) bu platformlara yönelik tedbir alınmasını istediğini sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak söz konusu platformların denetlenmesine dair gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Bakan Elvan, "Bizim de taslak bir çalışmamız var şu anda, bir kanun teklifi olacak muhtemelen. Arkadaşlarımız çalıştılar, biz gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Bakan Elvan, "Bu platformların uyması gereken kuralları belirledik. Uymadıkları halde nasıl bir yaptırımla, ne kadarlık bir cezayla karşı karşıya kalacaklarını ortaya koyduk. Bu platformlar mutlaka alım satım işlemleri yapanların bilgilerini MASAK ile paylaşacak. MASAK'ın her türlü, bu platformlar üzerinde denetim yetkisi var. Bu platformları, şüpheli alım satım işlemi yapan müşterilerini bildirmeleri ile yükümlü kıldık. 10 bin liranın üzerinde işlem yapanları MASAK'a bildirme zorunluluğu getirdik" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bakan yardımcımız başkanlığında, iki aydır bu konu üzerine çalışıyoruz. Neticesinde biz bir taslak çalışması yaptık. Tam anlamıyla olgunlaşmadığı için detaya girmek istemiyorum. Ama kripto varlık çeşitlerinin tanımlanması, bu yasal düzenleme içerisinde ilk önce yapmamız gereken şey. Bunun dışında kripto varlıkla ilgili platformların yükümlülükleri neler olacak? Bunların ortaya konması gerekiyor." "Bu platformların uyması gereken ilkeler esaslar nelerdir? Bu platformların müşterilere karşı sorumlulukları ne olacak? Bunların ortaya konması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini yaptılar, bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamalar nelerdir, ne tür bir yapı var? Bunları yaparken ilgili taraflarla mutlaka konuşulması gerekiyor ki, arkadaşlarımız konuşuyorlar. Bu alanların tamamı, tüm dünyada çalışılan alanlar."

Bu konuda oldukça temkinli olmanın gerektiğini belirten Bakan Elvan, "Bizim 'bu yasaklansın' gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok. Bu alanda alım satım yapan insanların da kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızın mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım" ifadelerini kullandı.