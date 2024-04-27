Ardı Arkası Kesilmeyen Bildirimlere Son: Yeni Android 15 Özelliği Ortaya Çıktı!

İlk Android 15 geliştirici sürümü "bildirim bekleme süresi" adı verilen yeni bir özelliği ortaya çıkardı. Oldukça basit bir isme sahip olan bu özellik esasında oldukça kullanışlı.

Bildirim bekleme süresi adındaki bu yeni özellik, bildirimler gittikçe daha rahatsız edici olmaya başladığında onları sessize almaya yarıyor. Bu da böyle durumlardan kaçınmak için telefonunuzu düzenli olarak sessize almaktan kurtulmanıza yarıyor.

"Bildirim Bekleme Süresi" Özelliği Nasıl Çalışacak?

Özellik Android 15 Beta 1.2'de mevcut ve varsayılan olarak etkin değil, bu da Google'ın hâlâ bu yeni özelliği test ettiği anlamına geliyor. Özelliğin açıklamasında "Aynı uygulamadan art arda çok sayıda bildirim aldığınızda bildirim sesi kademeli olarak düşürülür." yazıyor.

Birçoğunuz bu özelliğe ihtiyaç duymadığınızı düşünebilirsiniz ancak zaman zaman toplantı gibi önemli durumlarda beklenmedik şekilde aynı bildirimden veya aynı kişiden gelen mesajdan hoşnut kalmayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde artık tüm bunlar tespit edilebilecek ve telefon otomatik olarak sessize alınacak.

Android 15 ayrıca "kilit açıldığında titret" adı verilen ve yalnızca ekran kilidi açıldığında telefonunuzun titremesine neden olacak başka bir özelliği de beraberinde getirecek. Bu özellik de benzer şekilde henüz test aşamasında.

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