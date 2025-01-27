Başka Bir Gün dizisi yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin yeni dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde izleyiciler ile buluşmaya hazırlanan diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı üstleniyor. Peki, Başka Bir Gün hangi gün yayınlanacak? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!

Başka Bir Gün Yeni Bölüm Tarihleri

İlk fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Başka Bir Gün dizisinin ilk bölümü 30 Ocak 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin ikinci bölümü 6 Şubat, üçüncü bölümü ise 13 Şubat'ta yayınlanacak. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Başka Bir Gün 1. bölüm tarihi: 30 Ocak 2025

30 Ocak 2025 Başka Bir Gün 2. bölüm tarihi: 6 Şubat 2025

6 Şubat 2025 Başka Bir Gün 3. bölüm tarihi: 13 Şubat 2025

13 Şubat 2025 Başka Bir Gün 4. bölüm tarihi: 20 Şubat 2025

20 Şubat 2025 Başka Bir Gün 5. bölüm tarihi: 27 Şubat 2025

27 Şubat 2025 Başka Bir Gün 6. bölüm tarihi: 6 Mart 2025

6 Mart 2025 Başka Bir Gün 7. bölüm tarihi: 13 Mart 2025

13 Mart 2025 Başka Bir Gün 8. bölüm tarihi: 20 Mart 2025

20 Mart 2025 Başka Bir Gün 9. bölüm tarihi: 27 Mart 2025

27 Mart 2025 Başka Bir Gün 10. bölüm tarihi: 3 Nisan 2025

3 Nisan 2025 Başka Bir Gün 11. bölüm tarihi: 10 Nisan 2025

10 Nisan 2025 Başka Bir Gün 12. bölüm tarihi: 17 Nisan 2025

17 Nisan 2025 Başka Bir Gün 13. bölüm tarihi: 24 Nisan 2025

24 Nisan 2025 Başka Bir Gün 14. bölüm tarihi: 1 Mayıs 2025

1 Mayıs 2025 Başka Bir Gün 15. bölüm tarihi: 8 Mayıs 2025

Başka Bir Gün Dizisi Hangi Gün Yayınlanacak?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği Başka Bir Gün dizisi perşembe günleri yayınlanacak.

Başka Bir Gün Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Başka bir Gün dizisi ATV kanalında yayınlanacak. Dizinin bölümleri YouTube, PuhuTV veya ATV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar ister akıllı televizyondan üzerinden izlenebilecek.

Başka Bir Gün Yeni Fragman

Başka Bir Gün Konusu

Çocuklarına bakmak için avukatlık mesleğine ara veren Nehir'in kocası Serdar bir gün ortadan kaybolur. Serdar'ın ailesini neden bırakıp gittiğini bir türlü anlayamayan Nehir, kocasının ailesiyle yüzleşir.

"Sizin oğlunuz, kızlarımla birlikte beni bu evde bırakıp gitti!"

Başka Bir Gün Oyuncuları

Ezgi Mola

Salih Bademci

Berkay Ateş

Şükran Ovalı

Onur Bilge

Elçin Afacan

Melisa Doğu

Özlem Öçalmaz

Ezgi Çelik

Merve Ateş

Nur Sürer

Avni Yalçın

Meral Çetinkaya

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