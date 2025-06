Efsane Oyunlarda %90'a Varan İndirim! Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Steam'de Team17 Yayıncı İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile beraber Hell Let Loose, The Survivalists, Overcooked! 2 ve The Escapists 2 dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 26 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

2020 yılında satışa sunulan The Survivalists yüzde 90 oranında indirime girdi. Hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 12,49 dolardan (492 TL) 1,24 dolara (48 TL) düştü.

Mothership Entertainment tarafından geliştirilen Aven Colony yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi şehir kurma oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 14,99 dolar (590 TL) yerine 1,49 dolara (58 TL) satılmaya başlandı.

Yüzde 50 indirime giren Hell Let Loose 23,99 dolardan (945 TL) 11,99 dolara (472 TL) düştü. 2020'de çıkan Worms Rumble ise yüzde 90 indirim ile 7,99 dolar (314 TL) yerine 79 sente (31 TL) satılıyor.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar