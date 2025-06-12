Popüler Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz FC 25, CoD Serisi ve Dahası
EA SPORTS FC 25, Assassin’s Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirimli oyunlar ve fiyatları!
Popüler oyunları uygun fiyata satın alma fırsatı sunan Fırsatların Kilidi Açıldı isimli kampanya başladı. Xbox mağazasında başlayan kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25, The Division 2 ve Death Stranding dahil çok saıyda oyunun fiyatı düştü.
23 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25 yüzde 80 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2.899,99 TL'den 579,99 TL'ye düştü.
Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Back 4 Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 599 TL'den 59,90 TL'ye düştü. Assassin’s Creed Mirage ise yüzde 60 indirim ile 900 TL yerine 360 TL'ye satılmaya başlandı.
Call of Duty: Modern Warfare yüzde 67 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 2.159,99 TL yerine 712,79 TL'ye satılıyor. Death Stranding Director's Cut ise yüzde 50 indirim ile 819 TL'den 409,50 TL'ye düştü.
Xbox Mağazasında İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 25
|2.899,99 TL
|579,99 TL
|%80
|Back 4 Blood
|599 TL
|59,90 TL
|%90
|Assassin’s Creed Mirage
|900 TL
|360 TL
|%60
|Assassin’s Creed Rogue Remastered
|140 TL
|42 TL
|%70
|Assassin’s Creed Origins
|600 TL
|90 TL
|%85
|Assassin’s Creed Valhalla
|600 TL
|150 TL
|%75
|Atomic Heart
|1.150 TL
|460 TL
|%60
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|2.159,99 TL
|712,79 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition
|1.079,99 TL
|356,39 TL
|%67
|Call of Duty: Ghost
|212,50 TL
|70,12 TL
|%67
|Call of Duty: Infinite Warfare - Digital Legacy Edition
|317,50 TL
|127 TL
|%60
|Call of Duty: Modern Warfare
|2.159,99 TL
|712,79 TL
|%67
|Batman: Return to Arkham
|175 TL
|17,50 TL
|%90
|Battlefield 1
|117,50 TL
|11,75 TL
|%90
|Battlefield 2042
|559,99 TL
|55,99 TL
|%90
|Battlefield 5
|278 TL
|27,80 TL
|%90
|Borderlands 3
|459 TL
|45,90 TL
|%90
|Death Stranding Director's Cut
|819 TL
|409,50 TL
|%50
|Alan Wake 2 Deluxe Edition
|1.499 TL
|599,60 TL
|%60
|Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition
|1.059 TL
|349,47 TL
|%67
|Mortal Kombat 1 Definitive Edition
|2.499 TL
|999,60 TL
|%60
|The Division 2 Gold Edition
|1.450 TL
|580 TL
|%60
|A Way Out
|152,50 TL
|30,50 TL
|%80
|Alien: Isolation
|379 TL
|94,75 TL
|%75
|BioShock: The Collection
|237,50 TL
|47,50 TL
|%80