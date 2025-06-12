Popüler Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz FC 25, CoD Serisi ve Dahası

EA SPORTS FC 25, Assassin’s Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirimli oyunlar ve fiyatları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Popüler oyunları uygun fiyata satın alma fırsatı sunan Fırsatların Kilidi Açıldı isimli kampanya başladı. Xbox mağazasında başlayan kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25, The Division 2 ve Death Stranding dahil çok saıyda oyunun fiyatı düştü.

23 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25 yüzde 80 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2.899,99 TL'den 579,99 TL'ye düştü.

Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Back 4 Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 599 TL'den 59,90 TL'ye düştü. Assassin’s Creed Mirage ise yüzde 60 indirim ile 900 TL yerine 360 TL'ye satılmaya başlandı.

Call of Duty: Modern Warfare yüzde 67 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 2.159,99 TL  yerine 712,79 TL'ye satılıyor. Death Stranding Director's Cut  ise yüzde 50 indirim ile 819 TL'den 409,50 TL'ye düştü.

Xbox Mağazasında İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 579,99 TL %80
Back 4 Blood 599 TL 59,90 TL %90
Assassin’s Creed Mirage 900 TL 360 TL %60
Assassin’s Creed Rogue Remastered 140 TL 42 TL %70
Assassin’s Creed Origins 600 TL 90 TL %85
Assassin’s Creed Valhalla 600 TL 150 TL %75
Atomic Heart 1.150 TL 460 TL %60
Call of Duty: Black Ops Cold War 2.159,99 TL 712,79 TL %67
Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition 1.079,99 TL 356,39 TL %67
Call of Duty: Ghost 212,50 TL 70,12 TL %67
Call of Duty: Infinite Warfare - Digital Legacy Edition 317,50 TL 127 TL %60
Call of Duty: Modern Warfare 2.159,99 TL 712,79 TL %67
Batman: Return to Arkham 175 TL 17,50 TL %90
Battlefield 1 117,50 TL 11,75 TL %90
Battlefield 2042 559,99 TL 55,99 TL %90
Battlefield 5 278 TL 27,80 TL %90
Borderlands 3 459 TL 45,90 TL %90
Death Stranding Director's Cut 819 TL 409,50 TL %50
Alan Wake 2 Deluxe Edition 1.499 TL 599,60 TL %60
Dying Light 2: Stay Human - Reloaded Edition 1.059 TL 349,47 TL %67
Mortal Kombat 1 Definitive Edition 2.499 TL 999,60 TL %60
The Division 2 Gold Edition 1.450 TL 580 TL %60
A Way Out 152,50 TL 30,50 TL %80
Alien: Isolation 379 TL 94,75 TL %75
BioShock: The Collection 237,50 TL 47,50 TL %80

Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayabileceğiniz Oyun Ücretsiz Oldu
OYUN

Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayabileceğiniz Oyun Ücretsiz Oldu

Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alan Towerborne ücretsiz oldu. Peki, Towerborne nasıl bedava oynanır? İşte uygulanması gereken adımlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER