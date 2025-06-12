Popüler Oyunlarda Dev İndirim! Ucuz FC 25, CoD Serisi ve Dahası

Popüler oyunları uygun fiyata satın alma fırsatı sunan Fırsatların Kilidi Açıldı isimli kampanya başladı. Xbox mağazasında başlayan kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25, The Division 2 ve Death Stranding dahil çok saıyda oyunun fiyatı düştü.

23 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında EA SPORTS FC 25 yüzde 80 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 2.899,99 TL'den 579,99 TL'ye düştü.

Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Back 4 Blood yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 599 TL'den 59,90 TL'ye düştü. Assassin’s Creed Mirage ise yüzde 60 indirim ile 900 TL yerine 360 TL'ye satılmaya başlandı.

Call of Duty: Modern Warfare yüzde 67 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 2.159,99 TL yerine 712,79 TL'ye satılıyor. Death Stranding Director's Cut ise yüzde 50 indirim ile 819 TL'den 409,50 TL'ye düştü.

Xbox Mağazasında İndirime Giren Oyunlar