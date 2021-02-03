Battlefield 6 Detayları Geliyor: Resmi Tanıtım Ne Zaman?

Electronic Arts, ilk Battlefield 6 detayları ile heyecanlandırmaya başladı. Serinin yeni oyunu ile ne zaman tanışacağız? Amerika menşeli yayıncı, yakın bir zaman önce yaptığı finansal konferans ile beklenen açıklamayı yaptı. Detaylar haberimizde.

Uzun soluklu Battlefield serisi, 2002 yılında satışa sunulan Battlefield 1942 ile oyun dünyasındaki yerini almıştı. DICE tarafından geliştirilmiş olan bu İkinci Dünya Savaşı temalı oyunun ardından, aradan geçen zaman boyunca birçok farklı platformda birçok oyun görmüştük. Son olarak da 2018 yılında çıkan Battlefield V, şimdilik serinin son oyunu oluyor.

Bildiğiniz gibi Electronic Arts tarafından alınan karar doğrultusunda, Battlefield ve Star Wars oyunları dönüşümlü olarak birer yıl ara ile satışa sunuluyordu. Ne var ki Amerika menşeli yayıncının sıradaki oyunda yeni nesil konsolların hedeflendiği açıklamasından sonra üst üste iki yıl Star Wars oyunu görmüştük. Ancak artık Battlefield için geri dönüş zamanı yaklaşıyor ve bu bağlamda, ufak çaplı ilk detaylar da verildi.

Battlefield 6 Detayları Ortaya Çıkıyor

Yakın bir zaman önce Amerika menşeli yayıncı, geride bıraktığımız çeyreğe ilişkin olarak analistlere ve yatırımcılara yönelik bir finansal konferans gerçekleştirdi. Söylenene göre DICE stüdyosunun Battlefield 6 oyununu geliştirmekte olmasıyla birlikte programın da epey ilerisindeymiş. Dahası ise resmi duyuru İlkbahar mevsiminde yapılacak. Yani Mart, Nisan veya Mayıs aylarından birinde yeni oyun ile tanışmamızı gerçekleştireceğiz.

Finansal konferans sırasında söz alan Üst Yönetici Andrew Wilson tarafından belirtilene göre, yeni Battlefield oyunu ile askeri savaş alanına tam bir geri dönüş gerçekleştirilecek. Hiç olmadığı kadar fazla oyuncu desteği ile büyük çaplı ve etkileyici savaşların sunulabilmesi için yeni nesil platformların gücünden tam anlamıyla faydalanılacakmış. Ayrıca görülmemiş çaptaki haritaların karşımıza çıkacağı yeni Battlefield oyununda, yıkılabilir çevre ve araçlar ve silahlar ile yapılan çatışmalar da bir üst seviyeye taşınacakmış.

Konferansın soru-cevap kısmında, Electronic Arts tarafına Battlefield 6 oyununda ücretsiz modların olup olmayacağı da soruldu. Amerika menşeli şirket, bu soruyu es geçmemiş olsa da tam bir cevap vermekten kaçındı. Öyle ki, hayranların beklentilerini karşılamak ve serinin büyümesine katkısının olacağına inandıkları her şeyi dikkate aldıklarını söylediler. Muhtemelen bu sorunun cevabını resmi duyuru gerçekleştiğinde net olarak alacağız.

Son olarak, İlkbahar mevsiminde tanıtılacağı söylenen yeni oyunun bu yılın sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor. Diğer bir deyişle, serinin önceki oyunları ile aynı dönemlerde Battlefield 6 ile buluşmamızı gerçekleştireceğiz. Elbette beklenmedik bir erteleme yaşanmazsa.