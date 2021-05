Battlefield 6'dan Yeni Görüntüler Sızmaya Devam Ediyor

Duyurusu sabırsızlıkla beklenen Battlefield 6’dan yeni görüntüler sızdırıldı. Bu ekran görüntüleri, daha önceden sızdırılanlar ile ilgili olduğu tahmin edilirken yeni detaylar da sunuyor. Bakalım bu yeni görüntülerde neler var?

Bu aralar yeni Battlefield hakkında sık sık yeni detaylar karşımıza çıkıyor. Bildiğiniz gibi Tom Henderson resmi duyuru öncesinde, oyun ile ilgili birçok önemli detayı bizler için sızdırmıştı. Kendisi hem Battlefield hem de Call of Duty sızıntıları ile itibar kazandığı için, ister istemez paylaştığı her yeni bilgi de merak uyandırıyor.

Tabii ki yeni Battlefield hakkında sadece yazılı detaylar değil, görsel detaylar da karşımıza çıkmıştı. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz haftalarda iki ekran görüntüsü internette karşımıza çıkmıştı. Duyuru fragmanından alındığı iddia edilen bu görüntülerde Battlefield 6’nın geçeceği zaman hakkında bilgi sahibi olurken, senaryo sırasında ayak basacağımız bir adayı da görme fırsatımız olmuştu.

Battlefield 6’dan Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Yakın bir zaman önce ise daha başka ekran görüntüleri de sızdırılmış oldu. Hemen aşağıdan göz atabileceğiniz ekran görüntülerinde, daha önceden bahsi geçen askeri robotlar görülebiliyor. Buna ek olarak fırlatılmakta olan bir füzeyi ve devasa bir patlamanın etkileri de göze çarpıyor.

Yeni Battlefield 6 Görüntüleri

Şu an için resmiyet kazanmamış olsa da, Tom Henderson tarafından sızdırılan bilgiler ile yeni oyun hakkında birtakım bilgilere sahibiz. Bu yılın son çeyreğinde çıkacak olan Battlefield 6, her ne kadar PC ve yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak olsa da, PlayStation 4 ve Xbox One için de geliştiriliyor.

Günümüzden on yıl sonrasının konu alınacağı ve ana senaryosunda kooperatif desteğinin de sunulacağı söylenen oyunda, askeri robotlar, gelişmiş insansız hava araçları (drone), jetler, tanklar ve helikopterler olacak. Ücretsiz bir modun da sunulacağının iddia edilmesine ek olarak, oyunun çıkışından sonra her birinin kendisine özgü oynanış stili ile dört sınıfın olacağı bir Battle Royale modunun oyuncuların beğenisine sunulacağı da söyleniyor.

Sızdırılan bilgilerde ayrıca gece-gündüz geçişi, dinamik hava durumu değişimi ve hatta doğal felaketlerin de yaşanacağı söyleniyordu. İlk olarak Battlefield 4’te kullanılan Levotion mekaniğinin yeni oyunun temel bir parçası olacak ve oyuncular çevre ile etkileşime girebilecekler. Bu sayede harita üzerinde binaların yıkılması dahil büyükten küçüğe değişimler yaşanabilecek.

Şu an için ne Electronic Arts ne de DICE tarafından net bir şekilde söylenmemiş olsa da, Battlefield 6'nın Haziran ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. Resmi duyuru ile hem merak ettiğimiz tüm detaylara sahip olabilecekken, hem de bu zamana kadar duyduğumuz sızıntı bilgilerin ne derece doğru olduğunu da görmüş olacağız.