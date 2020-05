Beyond: Two Souls Steam Veri Tabanındaki Yerini Aldı

Steam mağazasına da gelecek olan Beyond: Two Souls'un ayak sesleri yavaştan duyulmaya başlandı. Oyun, mağazanın veritabanına eklenmiş.

İlk olarak 2013 yılının son çeyreğinde PlayStation 3 için özel olarak satışa sunulan Beyond: Two Souls, 2015 yılının son çeyreğinde de PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Geçtiğimiz yılın Oyun Geliştiricileri Konferansı sırasında Quantic Dream ve Epic Games tarafından yapılan sürpriz duyuru ile şimdilik son durağı PC olmuştu. Öncelikli olarak Epic Games Store üzerinden satışa sunulan oyunun Steam versiyonu için herhangi bir tarih duyurusu yapılmış değildi. Görünüşe göre Beyond: Two Souls, Steam kullanıcıları ile büyük buluşmasını yakında gerçekleştirecek.

Beyond: Two Souls Steam sistemine kaydedildi

Oyun sektöründen yaptığı sızıntılar ile ünlenen Nibel tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa, Quantic Dream oyunu Steam veritabanındaki yerini almış.

Beyond: Two Souls has popped up on Steamhttps://t.co/o3slcHlC9n pic.twitter.com/JVgiHHaPkH — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020

Ancak şu an için listelemenin içeriğinde herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sayfa henüz yayınlanmadığı için, haliyle arama sonuçlarında da çıkmıyor. Ancak oyunun Epic Games Store üzerinden geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde satışa sunulduğunu göz önünde bulunduracak olursak, Steam mağazasına da Temmuz ayı içerisinde gelecektir. Yakın bir zamanda Quantic Dream stüdyosunun resmi duyuruyu yapmasını bekleyebiliriz.

Jodie Holmes ve doğuştan kendisine bağlı olarak Aiden isimli ruhani bir varlığın etrafında dönüyor. Senaryo boyunca hayata dair sorulara ve ölümden sonra ne olduğuna odaklanılan oyunda, Jodie karakterinin çocukluktan yetişkinliğine kadar uzanan on sekiz yıllık bir sürece yakından tanık oluyoruz.