Sekiro: Shadows Die Twice İnceleme

FromSoftware, Demon’s Souls ve Dark Souls oyunlarıyla kelimenin tam anlamıyla Souls-like isminde bir oyun türü yarattı. Oldukça başarılı bir Dark Souls üçlemesine imza atan FromSoftware, Bloodborne isimli oyunuyla da bizlere farklı bir Souls oyunu tecrübe ettirmiş oldu. Souls oyunlarından daha hızlı ve atik bir oynanışa sahip olan Bloodborne, Souls oyunları içerisindeki en hızlı ve en sıra dışı oyun oldu. Ta ki o gelene kadar. Sekiro!

Giriş

Sekiro: Shadows Die Twice, FromSoftware tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan bir aksiyon/macera oyunudur. Aksiyon/macera oyunu olmasının yanı sıra Sekiro, gizlilik mekaniklerini de gayet başarılı bir biçimde kullanan bir Souls-like oyunu. Gizlilik temasını Souls oyunlarına entegre etmesiyle ve Bloodborne’dan bile çok daha hızlı bir oynanış sunmasıyla FromSoftware, hayranları tarafından oldukça beğenildi. Biz de bu incelememizde Sekiro’nun tüm artılarından ve eksilerinden bahsedeceğiz.

Hikaye

Sekiro, hikayesiyle öne çıkan bir oyun değil. Ortalama bir hikayeye sahip olan Sekiro’nun öne çıkan özelliği hikayesinden ziyade onu sunuş biçimidir. Kağıt üzerinde çok düz bir hikayesi varmış gibi gözükse de FromSoftware’in ellerinde o hikaye çok daha görkemli, çok daha mistik bir hale geliyor.

Çok küçük bir yaşta tüm ailesini kaybeden ana karakterimiz, hayatının sonuna kadar tek bir kişiyi korumak için görevlendiriiliyor. Bu kişi kanından ötürü çok kıymetli olan bir lorddur. Bu lord oldukça küçük bir çocuk olmasına rağmen içerisinde bulunduğumuz dünya için oldukça önemli birisidir. Bire bir dövüşte yenildikten sonra tek kolumuzu kaybediyoruz ve ölmeye çok yakınken gizemli bir kişi tarafından kurtarılıyoruz. Kaybettiğimiz sol kolumuza bir protez geliştiren bu kişi sayesinde artık Sekiro (tek kollu kurt) oluyoruz. Kaybolan lordumuzu bulmak ve kurtarmak için harekete geçiyoruz. Hikaye kabaca bu şekilde. Çok inanılmaz bir hikaye olmasa da sunum tarzından ve sinemariklerin kalitesinden ötürü göründüğünden çok daha etkileyici bir hikaye bizleri bekliyor. Öyle ki bu ara sahneler sanki iyi bir Japon filmi izliyormuşsunuz hissi veriyor.

Sekiro Shadows Die Twice kaç saat sürer tahmin etmek güç ancak iyi bir oyuncuysanız ve oyunun kısa sonunu seçerseniz 10-12 saatte bitirmeniz olası ancak uzun hikayeyi seçerseniz yolculuğunuz daha da uzuyor ve 40-50 saatlik bir oyun süresi sizleri bekliyor. Seçtiğiniz sona ve oynanış tarzınıza göre Sekiro’nun uzunluğu oldukça değişkenlik gösterecektir.

Grafikler

Hiçbir Souls oyunu çağının görsel kalitesinin gerisinde kalmadı. Görsel bir şölen de yaşatmadı. Sekiro’nun grafikleri tıpkı önceki Souls oyunları gibi diyebiliriz. Kaplama kalitesi bakımından çok iyi olmasa da asla kötü diyemeyeceğimiz bir kalitede. Grafikleri de olduğundan daha etkiletici gösteren şey tabii ki de içinde bulunduğumuz dünyanın zenginliği ve özenli bir biçimde yaratılışıdır. Oyunun haritası ve içerisinde bulunduğumuz yerler çok fantastik ve bir o kadarda etkileyici mekanlardan oluşuyor. Böylece grafiğin kalitesinden ziyade atmosferin kalitesine odaklanıyorsunuz.

Oynanış

Sekiro’nun en iddialı olduğu alan şüphesiz ki her Souls oyununda olduğu gibi oynanışıdır. Öyle ki bu güne kadar çok az oyunda gördüğümüz kalitede bir oynanış bizlerle. Sekiro samurai temasındaki bir oyun. Sağlam kalan tek kolumuzla sadece bir kılıç tutabiliyoruz. Protez olan sol kolumuzla ise duruma göre shuriken, balta, zehirli bıçak gibi bir takım yan silahlar kuşanabiliyoruz.

Oyunda herhangi bir zırh ve silah değişikliği yapamadığımızı belirttiğimiz zaman akıllara direkt olarak sıkıcı ve kendini tekrar eden bir oynanış varmış gibi geliyor. Sekiro bunun tam tersini başarmış. Basit ama etkili bir yetenek ağacına sahip olan Sekiro’da seviyeniz geliştikçe aldığınız yeni yetenekler sayesinde karakterimiz amansız bir dövüş makinesi haline geliyor. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar hiç sıkılmadığınız ve çokça keyif aldığınız bir oynanış sizleri bekliyor olacak.

Oynanışı bir üst seviyeye çeken diğer bileşenler ise mobilite ve çeviklik. Hem kendi karakterimiz hem de pek çok düşmanımız oldukça çevik ve mobil. Hal böyle olduğu için oynanış oldukça dinamik ve sizi hiç sıkmayacak cinsten. Yeteneklerimizden birinin de halat vasıtasıyla yüksek yerlere çıkmak olduğu düşünüldüğünde savaş alanını halatıyla hızla terk edebilen, yukarıdan zemine doğru hızlıca saldırabilen bir karakterimiz var diyebiliriz. Karakterimizin hem dikey hem yatay platformda bu kadar hızlı bir şekilde hareket edebiliyor olması Sekiro’nun oynanışının ne kadar iyi olduğunu bizlere gösteriyor.

Gizlilik oynanışı oldukça değiştiren önemli bir parametre. Önceki hiçbir Souls oyununda görmediğimiz bu gizlilik mekaniği, halat yeteneğimizle de birleştiği zaman hem karadan hem havadan düşmanlarımızı tek seferde öldürebiliyoruz. Adeta bir Assassin's Creed oyunu oynuyormuşuz hissiyatı yaratan Sekiro’nun gizlilik mekanikleri oldukça başarılı. Gizlilik ile pek çok düşmanı tek seferde öldürebiliyorsunuz. Tek seferde öldüremediğiniz büyük ve güçlü düşmanlara ise oldukça yüksek bir hasar verebiliyorsunuz. Böylece o büyük ve zorlu düşmanı yenmek için iyi bir başlangıç yapmış oluyorsunuz.

Ses ve Müzikler

Daha iyi bir iş çıkarmasını beklediğimiz Sekiro maalesef bu konuda bizleri biraz üzüyor. Önceki Souls ve oyunlarının bazı müzikleri adeta ikon olmuştu. Gerek oyun içerisinde gerekse oyun dışında dinlendiği zaman bizleri etkileyen o müzikler maalesef Sekiro’da bulunmuyor. FromSoftware önceki oyunlarında müzik konusunda çektiği çıtanın maalesef altında kalmış.

Karakter seslendirmeleri konusunda Sekiro ortalama üzeri bir iş çıkarmış. Sıradışı karakterlerin ilginç sesleri bulunuyor. Bu karakterlerle iletişime geçmek seslerden ötürü oldukça keyif verici bir deneyime dönüşüyor. Hal böyle olsa da çok fazla konuşma olmadığı için sesler genel olarak bekleneni pek verememiş gibi.

Kılıç dövüşüne odaklanan bir oyunda tabii ki kılıçların çarpışma sesleri ve diğer pek çok çevre sesi oldukça iyi diyebiliriz. Özellikle refleks gerektiren bir oyunda sesler ve efektler oldukça kritik bir öneme sahip. Sekiro’da kılıçların birbirine çarpması ve isabet eden saldırıların verdiği ses oldukça tatmin edici. Vuruş hissini de sağlayan önemli bir parametre olan sesler dövüşlere oldukça iyi bir hava katıyor.

Zorluk

FromSoftware oyunları zorluğuyla nam salmış hatta bu zorluğuyla “meme” olmuş oyunlardır. Sekiro, diğer tüm Souls oyunlarından daha zor. Bunun temel sebebi ise diğer Souls oyunlarında farm yapabileceğimiz, seviyemizi yükseltebileceğimiz ve yeni zırh ve silah alabileceğimiz yerler fazlasıyla bulunuyordu. Sekiro’da bu tarz yerlerin sayısı hem çok az hem de farm yapmak diğer Souls oyunlarındaki kadar büyük bir öneme sahip değil. Geçemediğiniz bir düşmanı geçmenin tek ve kesin yolu daha iyi oynamak. (Git gut) Savuşturulamayan saldırılardan kaçmak ve diğer pek çok saldırıyı da reflekslerinizle iyi bir şekilde karşılamak Sekiro’nun en temel mekaniği. Hal böyle olduğundan Sekiro diğer Souls oyunlarına göre çok daha zor ve sabır isteyen bir oyun. Oyunu başlamadan önce çelik gibi sinirlerinizin ve büyük bir sabrınızın olması çok önemli.

Sekiro Shadows Die Twice Kaç GB?

2019 yılında çıkmış bir oyun olmasına rağmen Sekiro 25 GB gibi oldukça makul bir alan kaplıyor. Güncel ve modern bir oyun olan Sekiro’nun 25 GB alan kaplaması oldukça makul ve kabul edilebilir.

Sekiro Shadows Die Twice Sistem Gereksinimleri Nedir?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 | AMD Radeon HD 7950

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit | Windows 8 64-bit | Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD Radeon RX 570

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Sekiro Shadows Die Twice Türkçe Yama

Sekiro Türkçe yamaya sahip bir oyun. Oyunun hikayesini en iyi şekilde anlamak ve dil bariyerine takılmadan deneyimlemek isteyen kişiler Sekiro’nun Türkçe yamasını indirebilirler. Sekiro Türkçe yama oldukça başarılı bir iş olmuş.

2019 yılının en iyi oyunlarından biri olan Sekiro Shadows Die Twice incelememiz burada sonlanıyor. Umuyoruz ki oyuna başlamadan önce bu incelemeyi okuyan kişiler için faydalı bir içerik olmuştur. Sizin favori FromSoftware oyununuz hangisi? Bunun gibi incelemelere, güncel teknoloji ve oyun haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.