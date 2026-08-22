Çok Sürükleyici FPS Oyunu İndirimde! Fiyatı Yüzde 75 Düştü

Steam oyuncuları memnun eden kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Platform bu kapsamda sevilen bir FPS oyununda önemli bir indirim yaptı. Peki indirimdeki bu oyunun ismi ne ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

BioShock Infinite Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam, BioShock Infinite'in fiyatında yüzde 75'lik bir indirime gitti. Bu kampanya sonucunda oyunun fiyat etiketi 29,99 dolardan (1.440 TL) 7,49 dolara (359 TL) kadar düştü. Yapımı satın alıp almamaya karar vermek için ise önünüzde 3 Eylül'e kadar uzunca bir süre olacak.

BioShock Infinite Epic Games'te Kaç TL?

BioShock Infinite, Epic Games'te indirimde değil. Bu kapsamda yapımın BioShock Infinite: The Complete Edition sürümü platformda 1.379 TL'lik bir fiyattan satılıyor. Yani Steam'deki fiyattan biraz daha pahalı. Eğer PC oyuncusuysanız BioShock Infinite'i Steam'den almak daha mantıklı gibi.

BioShock Infinite Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

BioShock Infinite için Xbox’ta herhangi bir indirim söz konusu değil. Fakat buna rağmen oyun bu platformda 144 TL gibi oldukça düşük bir fiyata satılıyor. PlayStation Store'da ise oyun 27 Ağustos’a kadar yüzde 60 indirimle 351 TL’den satın alınabiliyor.

BioShock Infinite Nasıl Bir Oyun?

BioShock Infinite, Columbia adlı uçan şehirde geçen birinci şahıs nişancı oyunu diyebiliriz. Booker DeWitt olarak göreviniz, Elizabeth’i kurtarıp şehrin fanatik yönetimine karşı korumaktır. Silahlı düşmanlar, mekanik muhafızlar ve doğaüstü güçlerle mücadele ederken Elizabeth’in özel yeteneklerinden ve çevredeki ekipmanlardan yararlanırsınız. Hikaye odaklı nişancı oyunlarını seviyorsanız BioShock Infinite’ı deneyebilirsiniz.

BioShock Infinite Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim sistemi: Windows Vista Service Pack 2 32-bit

Windows Vista Service Pack 2 32-bit İşlemci: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHz

Intel Core 2 Duo 2,4 GHz / AMD Athlon X2 2,7 GHz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Depolama alanı: 20 GB boş alan

20 GB boş alan Ekran kartı: DirectX 10 uyumlu ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT / Intel HD 3000 dahili grafik

DirectX 10 uyumlu ATI Radeon HD 3870 / NVIDIA GeForce 8800 GT / Intel HD 3000 dahili grafik Ekran kartı belleği: 512 MB

512 MB Ses kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 7 Service Pack 1 64-bit

Windows 7 Service Pack 1 64-bit İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

Dört çekirdekli işlemci Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 30 GB boş alan

30 GB boş alan Ekran kartı: DirectX 11 uyumlu AMD Radeon HD 6950 / NVIDIA GeForce GTX 560

DirectX 11 uyumlu AMD Radeon HD 6950 / NVIDIA GeForce GTX 560 Ekran kartı belleği: 1 GB

1 GB Ses kartı: DirectX uyumlu

Editörün Yorumu

BioShock Infinite daha önce denemediğim bir oyun. Açıkçası adını daha önce duymuş olsam da bir türlü oynama fırsatı bulamadım. Ancak hikaye odaklı FPS oyunlarını sevdiğim için BioShock Infinite’i bu indirimle birlikte satın alacağım gibi görünüyor. Oyunun Steam’deki incelemeleri de oldukça olumlu. Yani BioShock Infinite oyuncuların beklentilerini karşılamış bir yapım gibi görünüyor.