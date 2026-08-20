4.129 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, yalnızca Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte üç oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Çeşitli türlerdeki oyunlar sayesinde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Train Sim World 6

Icarus

Lynked: Banner of the Spark

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 23 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Train Sim World 6, Icarus ve Lynked: Banner of the Spark'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Söz konusu kampanya sadece Xbox için geçerli.

Ücretsiz Oynama Günleri kampanyası kapsamında söz konusu oyunları oynayabilmek için Xbox konsolu üzerinden oyunun sayfasını açın. Daha sonra "Yükle" butonuna basın. Bu işlemin ardından indirme süreci başlayacaktır. İndirme bittikten sonra oyun otomatik olarak yüklenecektir. Bu adımlar tamamlandıktan sonra söz konusu oyunları kampanya bitene kadar oynayabilirsiniz.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Icarus Nasıl Bir Oyun?

Icarus, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyuna uzay istasyonunda başlıyoruz. Gezegene iniş kapsülüyle inip verilen görevleri belirli bir süre içinde tamamlamamız ve geri uzay istasyonuna dönmemiz gerekiyor. Sadece açlık ve susuzluk değil aynı zamanda sürekli oksijen ihtiyacı ve sıcaklık dengeleri de hayatı önem taşıyor.

Şiddetli fırtınalar, tipi ve yangınlar inşa ettiğimiz barınaklara doğrudan fiziksel zarar verebiliyor. Hatta yapılar tamamen yıkılabiliyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op yani çevrim içi eşli mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde Icarus, arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. RocketWerkz tarafından geliştirilen yapım 2021 yılında piyasaya sürüldü.

Train Sim World 6 Nasıl Bir Oyun?

Train Sim World 6, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Detaylı olarak modellenmiş trenleri gerçek hayattaki prosedürlere uygun şekilde kullanıyoruz. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan oyunda hem trenlerin içinde hem de istasyonda gerçekçi anonslar yer alıyor.

Oyunda beklenmedik sinyal arızaları ve ani hız kısıtlamaları gibi teknik aksaklıklar meydana geliyor. Bu, oyunu daha gerçekçi hâle getiriyor. Dovetail Games tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. 2025 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda. Dolayısıyla oyun çok seviliyor.

Lynked: Banner of the Spark Nasıl Bir Oyun?

Lynked: Banner of the Spark, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Karşımıza çıkan robotları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Her görevde farklı güçlendirmeler ve yetenekler seçeenrek karakterimizi o tura özel olarak güçlendirebiliyoruz. Görevlerden topladığımız parçalarla binalar inşa edebiliyor ve kasabayı özelleştirebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Xbox'ta kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunları oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle Train Sim World 6 ve Icarus uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Atmosferi başarılı bir şekilde yansıtan Icarus, arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli bir deneyim sunuyor. Bu oyun ayrıca çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olduğunu belirteyim.