Samsung'un Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Geri Sayımda! Tanıtılmadan Kutusu Açıldı

Samsung’un Galaxy S26 serisine daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunacağı Galaxy S26 FE için geri sayım başladı. Telefon hakkında bugüne kadar birçok bilgi ortaya çıktı. Bu nedenle cihazın neler sunacağına dair akıllarda çok fazla soru işareti yok. Son olarak modelin kutu açılış videosu sızdırıldı.

Galaxy S26 FE'nin Kutusundan Neler Çıkıyor?

Galaxy S26 FE’nin tanıtımına kısa süre kala kutu açılış videosu da paylaşıldı. Kutu açılışını yapan kişi telefonu kısa bir süre test de ediyor. Ayrıca videoda kutusu açılan Galaxy S26 FE’nin mavi renkli olduğunu belirtelim. Tabii cihazın farklı renk seçenekleriyle satışa sunulma ihtimalini de göz ardı etmemeliyiz.

Maalesef Galaxy S26 FE’nin kutusundan şarj adaptörü ve kılıf gibi ek aksesuarlar çıkmıyor. Bunları ayrıca ücret ödeyerek satın almanız gerekiyor. Kutudan çıkanlar arasında ise çeşitli belgeler, USB-C kablosu ve SIM kart yuvasını açmak için kullanılan iğne bulunuyor.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.900 nit

1.900 nit İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Telefoto Kamera: 8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4)

8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Kalınlık: 7,4 mm

7,4 mm Ağırlık: 193 gram

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 FE’nin tüm teknik özellikleri ve fiyatı 27 Ağustos’ta açıklanacak. Hatırlanacağı üzere selefi Galaxy S25 FE geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılmıştı. Bu nedenle yeni model önceki nesle kıyasla biraz daha erken geliyor. Galaxy S25 FE’nin Türkiye’de 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını göz önüne aldığımızda Galaxy S26 FE’nin yaklaşık 50.000 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olmasını bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 FE teknik özellikleriyle kullanıcıları memnun edecek diye düşünüyorum. Özellikle amiral gemilerine 100.000 TL civarı bir ödeme yapmak istemiyorsanız bu model sizin için uygun olabilir. Telefon, amiral gemilerine kıyasla düşük kalan fiyatına rağmen oyun, kamera ve pil performansında beklentileri karşılayacak diye düşünüyorum.