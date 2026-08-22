Gizli Kapı Kollarının Sonu: Çin'de 4,3 Milyon Araç Geri Çağırılıyor!

Çin tarihindeki en büyük araç geri çağırma olayına hazırlanıyor. Ülkede 2027 yılında gizli kapı kollarına yönelik yasağın yürürlüğe girecek olması üzerine harekete geçen markalar araçlarını geri çağırmaya başladı. 11 markayı kapsayan bu geri çağırmada en büyük sıkıntıyı ise Tesla çekecek gibi görünüyor.

Hangi Markalar Çin'de Araçlarını Geri Çağıracak?

Toplamda 4,3 milyon aracı etkileyen yeni kural ile birlikte markalar için geri sayım başlamış durumda. Bu noktada Tesla toplamda yaklaşık 2,98 milyon aracını 25 Eylül tarihinden geri çağırmaya hazırlanıyor. ABD'li üretici Çin'deki Model S, Model X, Model 3 ve Model Y araçlarını geri çağırma kararı aldı. Şirket geri çağırma ile birlikte araçların kapı kollarına uyarılar ekleyecek ve bir güncelleme ile kaza sonrasında camların otomatik olarak açılmasını sağlayacak.

Tesla'nın yanı sıra birçok Çinli üretici de bu geri çağırmadan etkilenmiş durumda. Bu markaların başını ise Xiaomi çekiyor. Çinli teknoloji firması 2024 yılında üretilen 390 bin 435 adet SU7 modelini geri çağırma kararı aldı. Şirket tıpkı Tesla'da olduğu gibi uyarı etiketlerinin yanı sıra yazılım güncellemeleri ile araç kapıları ve camlarının açma kapa mekanizmasını optimize etmeyi planlıyor.

Bir diğer Çinli üretici olan Leapmotor da 371 bin 200 adet C01 ve C11 modellerini geri çağıracak. Xpeng'in 264 bin 842 adet geri çağırma işlemi ise G6, P7+ ve X9 modellerini kapsıyor. Bu markaların dışında Zeekr, Chery, Donfeng, Arcfox ve FAW gibi markalar da bu büyük araç çağırma operasyonun bir parçası olacak.

Çin'de Araçlar Neden Geri Çağrılıyor?

Çin bilindiği gibi uzun zamandır gizli kapı kollarına karşı önlemler almak istiyor. Bunun en büyük nedeni ise bu tür kapı kollarının kaza sonrasında aracın içerisine ulaşımı zorlaştırması olarak gösteriliyor. Kaza sonrası bu tür kapı kollarının gerektiği gibi çalışmaması ya da kolayca kullanılamaması yardıma giden kişiler ve yetkililere zorluk oluşturduğu saptanmıştı.

Ülkede yaşanan kazada gizli kapı kollarının gerektiği gibi çalışmaması nedeniyle araç içerisinde sıkışan kişilere yardım edilememişti. Bu gibi durumların önüne geçmek isteyen Çin hükümeti gizli kapı kollarını yasaklama kararı aldı. 2027 yılı ile birlikte ülkede bu tür kapı kollarının kullanımı tamamen yasaklanacak.

BMW gibi bazı markalar bu kararın çıkmasını beklemeden araçlarının kapı kollarını Çin pazarı için değiştirmiş durumda. Bavyeralı üretici diğer pazarlarda gizli kapı kolları ile sunduğu iX3 modelini Çin'de daha geleneksel bir kapı kolu ile sunuyor.

Editörün Yorumu

Gizli kapı kolları uzun süredir tartışma yaratıyor. Gizli kapı kolları her ne kadar güzel görünse de güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Markalar araçların aerodinamik verimliliklerini artırmak için bu tür yollar izliyor olsa da insan sağlığı herşeyin önünde geliyor. Eğer markalar bu tür kapı kollarının güvenliğinin garantisini veremiyorsa yasaklanmaları en mantıklı karar olabilir.