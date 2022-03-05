Bir Milyondan Fazla Lost Ark Bot Hesabı Yasaklanıyor

Smilegate RPG ve Amazon Games, bot kullanan bir milyondan fazla Lost Ark hesabını yasaklıyor. Yasaklar geliştiricilerin oyundaki botları belirlemek ve kaldırmak için yeni araçlar kullanacak olması nedeniyle gerçekleşiyor.

Geliştiriciler kararın arkasında yatan nedeni şu sözlerle açıkladı:

"Oyuncularımız için adil ve eğlenceli bir oyun deneyimi sürdürmek ekibimiz için en büyük önceliktir. Bu yasaklarla birlikte büyük bir etki yaratmayı planlarken, yapılacak daha çok iş olduğunu biliyoruz ve oyuncuların bunun aktif ve devam eden bir süreçte atılmış yalnızca bir adım olduğunu bilmelerini istiyoruz. Geleceğe baktığımızda hile karşıtı araçlarımızı genişletmeyi, bot tanımlama yöntemlerini iyileştirmeyi ve gerektiği kadar sıklıkta daha fazla yasaklama dalgası başlatmayı amaçlıyoruz. Hile ve zararlı davranışları büyük ölçekte tespit etmeye ve kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Bot Kullanmayan Hesapların Yasaklanması da Mümkün

Ancak ekip az sayıda oyuncunun yanlışlıkla bot olarak tanımlanabileceği konusunda da uyarıyor. Geliştiriciler "Bunun yaşanmasını önlemek için mümkün olan her adımı attık ancak yine de meydana gelmesi mümkün." diyor. Böyle bir durum yaşadığınız takdirde buradan geliştirici ekibe ulaşabilirsiniz.

Smilegate RPG ve Amazon Games, oyunun çıkışından bu yana botların MMORPG için büyüyen bir sorun olduğunu kabul ediyor. Peki ya siz toplu yasaklama dalgaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.