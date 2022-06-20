Bir Bira Üreticisi Bira Atıklarından Kot Pantolon Üretmeye Başladı

Bir Japon bira üreticisi, demleme sürecinden çıkan atık ürünleri kot pantolona dönüştürmek için ileri dönüşüm teknolojisini kullanıyor ve bu süreçte şirkete yeni insanlar kazandırıyor. Nikkei Asia'nın bildirdiğine göre malt tortuları gibi parçalar genellikle üretim aşamasında atılırken, Sapporo Breweries son zamanlarda tortunun giysiye de dönüştürülebileceğini fark etti.

Sapporo Breweries, özel kot pantolonları yaratmak için bira şirketinin Tokyo merkezinin yaklaşık 1.000 mil güneybatısında bulunan Okinawa'daki Shima Denim Works ile ortaklık kurdu. Giyim için gıda işleme atıklarını geri dönüştürmekte zaten yetenekli olan Shima Denim Works, kot pantolonları önce tortuları Japon tarzı bir kâğıt olan “washi”ye dönüştürerek yarattı.

Shima Denim, şirketin Black Label markasını öne çıkarmak amacıyla Sapporo Breweries'in koyu renkli birasının tortularını kullandı. Black Label Malt & Hops Jeans 41.800 Japon Yeni'ye (yaklaşık 310 $) perakende satış yaptı ve Sapporo Breweries ilk 30 çiftini çevrimiçi mağazasına eklediğinde 1.600 kişi pantolonu satın almaya çalıştı.

Firma "Beklediğinin Çok Ötesinde" İlgiyle Karşı Karşıya

Sapporo Breweries'in müdür yardımcısı Shinnosuke Araki, Nikkei Asia'ya şirketin bu kadar çok insanın kot pantolonu satın almaya istekli olmasına şaşırdığını söyledi ve bu durumu "beklenenden çok daha büyük" olarak nitelendirdi.

Pandemi, aralarında Sapporo Breweries olmak üzere Japonya'nın dört büyük bira fabrikasının tamamında bira satışlarında düşüşe yol açtı. Zorlu durum, şirketi atık ürünlere yeni bir hayat vermenin yaratıcı ve çevre dostu bir yolu olarak ileri dönüşüm teknolojisini kullanmaya teşvik ederken, aynı zamanda yeni bir gelir akışı keşfetmesine ve Black Label bira markası için yeni takipçiler oluşturmasına izin verdi.

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