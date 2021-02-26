Bitcoin'e Ödenecek İlk Vergi Açıklandı

Bitcoin'e ödenecek ilk vergi belli oldu. Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Bitcoin'e gelecek vergilerden ilki belli oldu. Veraset ve İntikal Vergisi'nin bir parçası olarak değerlendirilecek olan Bitcoin, miras kalması durumda vergi ödenerek alınabilecek.

Son dönemlerin gözde kripto para birimi olan Bitcoin'e vergi geleceği ile ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Bitcoin için ödenecek ilk vergi belli oldu: Bitcoin miras vergisi.

Miras kalan Bitcoin'den vergi alınacak

Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul tarafından yapılan açıklama doğrultusunda miras kalan Bitcoin'lerin nasıl alınabileceği belirlenmiş oldu. Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında değerlendirilmesine karar verilen Bitcoin'in beyanname doğrultusunda vergi ödenerek alınabileceği ifade edildi:

"Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında #bitcoin mirasçıları beyanname vererek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecekleri gibi, beyanname vermeme durumunda bitcoini saklayan Kurum tarafından %5 tevkifat yapılması ve kalan tutarın mirasçılara ödenmesi GİB tarafından uygun görülmüştür."

Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında #bitcoin mirasçıları beyanname vererek tahakkuk eden vergiyi ödeyebilecekleri gibi, beyanname vermeme durumunda bitcoini saklayan Kurum tarafından %5 tevkifat yapılması ve kalan tutarın mirasçılara ödenmesi GİB tarafından uygun görülmüştür. — Prof.Dr.Fatma Ulucan Özkul (@prof_fatmaozkul) February 25, 2021

Miras olarak kalmış Bitcoin varlılığının Veraset ve İntikal Vergisi dahilinde inceleneceğini hatırlatmak lazım. Daha önce de kripto paraların nasıl sınıflandırılması gerektiğine dair görüş ayrılıklarının yaşandığı biliniyordu. Bu noktada Maliye, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkez Bankası'nın ortak bir karara vardığını söylemek mümkün.

Özgür Demirtaş Bitcoin'e gelecek vergileri açıkladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Clubhouse'da yaptığı konuşmada "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın. Bu durum, devletlerin kriptoları para olarak mı kabul edecek (o zaman vergi yok), security gibi mi (yaklaşık %20 vergi olur) ya da emtia mı olacağına karar vermesine göre şekillenecek" cümlelerine yer verdi. Demirtaş'ın açıklaması şu şekildeydi:

"Devletler 3 şey yapabilir. 1) Kripto paraları para kabul edebilirler o zaman vergi söz konusu olmaz. 2) Security kabul ederlerse ortalama bir vergi, 3) Emtia kabul ederlerse daha yüksek capital gain vergisi alabilirler. Peki bana sorsalar ne olmasını isterim?"

Borsadaki son hareketlenme doğrultusunda bir Bitcoin kaç lira? Şu anki son duruma göre Bitcoin 351.438,83 TL'den işlem görüyor. Peki ya siz miras kalmış Bitcoin'inin vergilendirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.