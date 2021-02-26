Bill Gates Neden Bitcoin Almadığını Açıkladı

Bill Gates neden Bitcoin almadı? Son yıllarda iklim değişikliği ve enerji tasarrufu çalışmalarıyla ön plana çıkan Gates şimdi de Bitcoin'le ilgili açıklamalarda bulundu. Clubhouse'da farklı konulara değinen Gates'e göre Bitcoin çevreci değil.

Bill Gates geçtiğimiz Çarşamba akşamı ilk kez Clubhouse'da bir yayına katıldı ve yeni çıkardığı kitabı başta olmak üzere pek çok konuda açıklama yaptı. Hayırsever milyarder iklim değişikliğinden Bitcoin'in gidişatına kadar hayranlarının sorularını yanıtladı.

Bill Gates Bitcoin'in iklime zarar verdiğini düşünüyor

Microsoft'un kurucu ortağı “How to Avoid a Climate Disaster” adlı yeni kitabı için gazeteci Andrew Ross Sorkin ile yaklaşık bir saat boyunca sohbet etti. Clubhouse'da gerçekleşen sohbette Bitcoin'in iklim değişikliğiyle bağlantısı hakkındaki düşünceleri soruldu.

“Bitcoin, insanlığın bildiği diğer işlem başına yöntemlerden daha fazla elektrik kullanıyor. Bu yüzden, iklim açısından pek de iyi bir şey değil" ifadelerini kullanan Gates, bugüne kadar hiç Bitcoin almadığını şu şekilde açıkladı:

"Yeşil elektrik tüketimi yapıyor ve diğer kullanımları geride bırakmıyorsa, belki sorun olmaz. Bitcoin'e karşı şüpheli gösterseniz bile para yatırmayı seçmedim. Sıtma aşıları satın alıyorum. Kızamık aşıları alıyorum. Ürün üreten şirketlere yatırım yapıyorum."

Gates ayrıca gizli işlemler olmadan dijital para birimi üretmenin başka yolları olduğunu ve Bill and Melinda Gates Vakfı'nın bu hizmetleri Hindistan ve Afrika'daki yoksul insanlar için kullanılabilir hale getirmeye çalıştığını ekledi.

Gates'ten pandemi için ilkbahar ve yaz çağrısı

Geçtiğimiz hafta ikinci doz COVID-19 aşısını olduğunu ifade eden hayırsever milyarder, "İyi bir örnek olmak istiyorum. Aşı olduysanız, yine de bulaş riskiniz var" dedi ve şöyle devam etti:

"Özellikle aşı olmamış yaşlıların yanında maske takmayı veya dikkatli olmayı bırakmayacağım. Davranışlarımızı önemli bir şekilde değiştirmek için ancak ilkbaharın sonlarına veya yaz aylarına ulaşmalıyız."

Gates ayrıca daha önce Musk ile ilgili de konuşmuştu. Tesla CEO'su Elon Musk'ın iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısının çok büyük olduğunu ve Musk'ın hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Ancak Gates, Musk'ın çözümlerini 'gerçek çözümler' olarak görmediğini de sözlerine eklemişti.

Gates, "En fakir 80 ülkenin sentetik et yiyeceğini sanmıyorum. Tüm zengin ülkelerin yüzde 100 sentetik ete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Lezzet farkına alışabilirsiniz. Ayrıca tadı zamanla daha da güzelleşecektir." dedi.