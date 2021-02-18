Beşiktaş 40 Bitcoin'lik Sponsorluk Anlaşması Yaptı

Beşiktaş, Icrypex Kripto Para Borsası ile sponsorluk anlaşması yaptı. Kripto para borsası ICRYPEX, Bitcoin ile ödeme yapıldığını açıkladı. ICRYPEX, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş JK Erkek Basketbol A Takımı’na isim ve forma göğüs sponsoru oldu.

Beşiktaş Sponsorluk Ücretini Bitcoin ile Aldı

Icrypex Kripto Para Borsası, Beşiktaş JK Erkek Basketbol A Takımı ile 40 adet Bitcoin’e tekabül eden 1,3 milyon dolar değerinde sponsorluk anlaşması yaptı. Siyah Beyazlı Ekip, artık forma göğsünde Icrypex logosunu taşıyacak.

Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının ayrıntılarını paylaştı.

Çebi yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

Türkiye’nin en köklü spor kulübü olarak Icrypex firması ile yaptığımız bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Kendilerine Türk sporuna ve Türk basketboluna katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor kulüpleri zor bir dönemden geçiyor. Maçları seyircili oynayamamak kulüplerin gelirlerinde ciddi bir kayba neden oldu. Böyle bir dönemde sporun ve sporcunun yanında duran sponsor markalarımız bizlere güç ve güven veriyor. Bu tür iş birlikleri, bu zorlu dönemi birlikte atlatacağımıza dair en önemli gösterge. Icrypex ile Erkek Basketbol A Takımımızın isim ve forma sponsorluğu anlaşması bir buçuk yıl sürecek. Bu anlaşmanın kulübümüze şampiyonluklar getirmesini diliyorum.

Icrypex CEO’su Gökalp İçer ise, “Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş her adımında trendleri belirlerken biz de bu yolda Beşiktaş ile birlikte yürümekten mutluluk duyacağız. Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol A Takımı’nın her başarısında yanında olmaktan gururlanacağız.” dedi.

Beşiktaş JK Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da Icrypex ve Beşiktaş JK arasından yapılan anlaşmanın Türk Basketbolu için önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: