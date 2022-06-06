Bugüne Dek 1 Milyar Doları Aşkın Kripto Dolandırıcılığı Yaşandı

Federal Ticaret Komisyonu (FTC) raporuna göre geçen bir buçuk yılda 46.000'den fazla kişi kazandıkları kripto para birimlerinden toplam 1 milyar doların üzerinde dolandırıldı. Rapor, bir birey için bildirilen ortalama kaybın Bitcoin, tether veya ether için 2.600 dolar değerinde olduğunu söylüyor. Raporda kurbanların neredeyse yarısı için hırsızlığın bir reklam, bir gönderi veya bir sosyal medya platformundaki bir mesajla başladığı belirtiliyor.

Sosyal medya platformları, çoğu zaman "sahte yatırım fırsatları" olan kripto para dolandırıcılığıyla dolup taşıyor. Bu tür dolandırıcılıklar bugüne dek 575 milyon dolarlık zararla sonuçlandı. Rapora göre tüm sosyal medya dolandırıcılığının üçte birinden fazlası, diğer ödeme yöntemlerine kıyasla çoğunlukla kripto para birimleri etrafında dönüyor.

Uzmanlar Gelecekte Dolandırıcılıkların Artacağını Düşünüyor

Son raporlar, Instagram, Facebook, WhatsApp ve Telegram'ın dolandırıcılık için en popüler platformlar olduğunu öne sürüyor. Bir aydan kısa bir süre önce araştırmacılar, saf yatırımcılara yatırımlarını ikiye veya üçe katlamak için hızlı ve kolay bir yol vaat eden BitVex adlı sahte bir kripto para borsası keşfettiler. Dolandırıcılar, dolandırıcılığı desteklemek için Elon Musk'ın değiştirilmiş bir videosunu kullandılar ve kampanyayı tanıtmak için YouTube dâhil çeşitli sosyal medya platformlarını kullandılar.

Elon Musk sık sık bitcoin ve dogecoin hakkında tweet atıyor ve konuşuyor, bu nedenle kimliği kripto para dolandırıcıları tarafından sürekli olarak kötüye kullanılıyor. Sahte yatırım fırsatlarının yanı sıra dolandırıcılar NFT topluluğundaki kurbanları da sık sık yokluyorlar. NFT'ler şu anda büyük bir trend ve sağlam bir projeye mümkün olduğunca erken katılan yatırımcılar için büyük finansal kazanç vaat ediyor.

Raporlar bu dolandırıcılıkların gelecekte artaracak devam edeceğini ve yeterli güvenliğin sağlanamadığını belirtiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.