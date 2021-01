Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War güncellemesi detayları belli oldu. Call of Duty: Black Ops Cold War 12 Kasım 2020 tarihinde PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulmuştu. Çıkışıyla birlikte rekorları da altüst eden devam oyununun, ilk Battle Pass sezonu da gecikmeli olarak geçtiğimiz ayın ortalarında başlamış ve yeni içerikler oyuncuların beğenisine sunuldu.

Dünya genelindeki milyonlarca oyuncu gerek çok oyunculu modlarda, gerekse de Zombies ve Call o Duty: Warzone ile doyasıya eğlenirken, yakın bir zaman önce duyuru yapan Treyarch Studios da yeni Call of Duty: Black Ops Cold War güncellemesi detayları paylaşıldı.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için haftalık olarak yeni güncellemeler yayınlanıyor. Bu bağlamda son güncelleme ise Perşembe günü bütün platformlarda yayınlanmıştı.

Hata çözümlemeleri, eklemeler, değişiklikler ve denge ayarlamalarının yanı sıra, TDM, Domination, Kill Confirmed ve Hardpoint içeren Raid + Crossroads Strike 24/7 adıyla yeni bir Playlist ve rastgele Weapon Blueprint tabanlı hazır setlerin (loadouts) kullanıldığı Gunfight Blueprints ve yirmi oyuncu ile oynanan Fireteam: Dirty Bomb Duos olmak üzere iki yeni çok oyunculu mod eklenmişti.

Bir sonraki güncelleme ise 14 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlanacak ve bununla ilgili ilk detaylar da paylaşıldı.

Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War Güncellemesi Neler Getirecek?

Treyarch Studios tarafından paylaşılanlara bakılırsa, Fireteam için Sanatorium adıyla devasa yeni bir harita ve Dropkick modu eklenecek.

Kasım ayında oyun içi yükleme ekranına yansıması ile haberdar olduğumuz bu mod, altışar oyuncudan oluşan iki takımın nükleer bombayı fırlatmak için gerekli olan kodlara erişim mücadelesine sahne olacak.

Yeni güncelleme ile Zombies için de Cranked gelecek. İlk olarak Call of Duty: Ghosts oyununda gördüğümüz modun farklı bir varyasyonu olacak ama oynanış sisteminde herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

Modun başlaması ile bir geri sayım sayacı başlayacak. Vurduğunuz her bir enfeksiyonlu düşman bu sayacı sıfırlayacak. Diğer bir deyişle, hayatta kalmak için mümkün olabildiğince çok enfeksiyonlu düşman vurmanız gerekecek.

Şu an için yeni güncelleme ile ilgili tüm detaylar açıklanmış değil. Haliyle daha başka ne gibi yeniliklerin sunulacağı şimdilik bilinmiyor ama önümüzde fazla bir zaman olmadığı için beklenen detaylandırma için de fazla bir zaman bekleyeceğimizi sanmıyoruz. Gelişmeleri takipte olacağız.