Call of Duty: Modern Warfare'ın Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare bu yılın en olaylı oyunlarından bir tanesi olacak. Buna şüphe yok. Hikayesinin güncel dünya başlıklarına dayandırılacağı oyun için State of Play sırasında yeni bir fragman daha yayınlandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde duyurulmuş olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Bu zamana kadar hep çoklu-oyuncu modları ile öne çıkan oyunun en nihayetinde hikayesine değinilen bir fragman da yayınlandı.

Oyunda oldukça zorlu bir göreve atılacağız. Captain Price ve SAS, çalınan kimyasal silahları geri almak için CIA ve Farah Karim tarafından yönetilen Urzikstani Kurtuluş Gücü ile birlik olacak. Londra şehrinden Orta Doğu bölgesine kadar uzanacağımız senaryo boyunca küresel çapta büyük bir savaşı durdurmak için zamana karşı yarışmamız gerekecek.

Öte yandan, State of Play sırasında Special Ops modunun öncelikli olarak PlayStation 4 oyuncularının beğenisine sunulacağı duyuruldu. Eğer PC veya Xbox One sahibiyseniz, bu modu denemek için 1 Ekim 2020 tarihine kadar beklemeniz gerekecek.

Son olarak, Call of Duty: Modern Warfare oyununu dijital mağazalardan satın almanız durumunda içeriğinde XRK M4 taarruz tüfeği ve XRK .357 tabaca bulunan XRK Weapons Pack içeriğine sahip olacaksınız ve oyunun çıkışıyla birlikte erişim sağlayabileceksiniz.