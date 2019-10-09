Call of Duty: Modern Warfare için 175 GB Yer Açın

Bu senenin merakla beklenen oyunlarından olan Call of Duty: Modern Warfare neredeyse bizimle. Activision ve Infinity Ward, yaklaşık iki hafta sonra çıkışını gerçekleştirecek olan oyun için sistem gereksinimlerini açıkladılar.

Call of Duty: Modern Warfare PC Sistem Gereksinimleri Neler?

25 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan Call of Duty: Modern Warfare oyununda Captain Price ve SAS, çalınan kimyasal silahları geri almak için CIA ve Farah Karim tarafından yönetilen Urzikstani Kurtuluş Gücü ile birlik olacak. Londra şehrinden Orta Doğu bölgesine kadar uzanacağımız senaryo boyunca küresel çapta büyük bir savaşı durdurmak için zamana karşı bir mücadele vereceğiz.

Açıklanan sistem gereksinimlerine bakacak olursak, Call of Duty: Modern Warfare oyununun bilgisayarlarda rahat bir şekilde çalışabilmesi için en aşağı Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 işlemcili, 8 GB belleği ve NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 ve AMD Radeon HD 7950 ekran kartlı bir bilgisayar öneriyor.

Oyuna ait tanıtım fragmanına ve sistem gereksinimleriyle ilgili detayların tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Call of Duty: Modern Warfare En Düşük Sistem Gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (Hizmet Paketi 1) veya Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 – DirectX 12.0 uyumlu sistem

Bellek: 8 GB

Depolama Alanı: 175 GB

Internet: Genişbantlı internet bağlantısı

Call of Duty: Modern Warfare Önerilen Sistem Gereksinimleri