Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çaykur Rizespor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

3 Ocak saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek. Ergün'e bu maçta İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yardımcı hakem olarak destek verecek.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

VIP: 3.000 TL

3.000 TL MARATON: 1.000 TL

1.000 TL KAPALI: 800 TL

800 TL KALE ARKASI: 600 TL

600 TL MİSAFİR: 780 TL

Çaykur Rizespor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Çaykur Rizespor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

I. Grbic H. Alikulov A. Mocsi Taha Şahin G. Papanikolaou A. Hadziahmetovic Mithat Pala A. Sowe I. Olawoyin R. Ghezzal B. Akintola

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok Jonas Svensson Felix Uduokhai Emirhan Topçu Al-Musrati Salih Uçan Bakhtiyor Zaynutdinov Gedson Fernandes Semih Kılıçsoy Ernest Muçi Rafa Silva

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.