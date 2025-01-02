Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ücretsiz canlı izleme linki!
Çaykur Rizespor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.
Eğer siz de Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.
Süper Lig Maçları Nasıl Ücretsiz ve Şifresiz İzlenir
Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek mümkün. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da dahil olduğu Süper Lig maçlarını bedava izleme yolu!
3 Ocak saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor - Beşiktaş karşılaşmasının hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek. Ergün'e bu maçta İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yardımcı hakem olarak destek verecek.
Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:
- VIP: 3.000 TL
- MARATON: 1.000 TL
- KAPALI: 800 TL
- KALE ARKASI: 600 TL
- MİSAFİR: 780 TL
Çaykur Rizespor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Çaykur Rizespor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- I. Grbic
- H. Alikulov
- A. Mocsi
- Taha Şahin
- G. Papanikolaou
- A. Hadziahmetovic
- Mithat Pala
- A. Sowe
- I. Olawoyin
- R. Ghezzal
- B. Akintola
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- Jonas Svensson
- Felix Uduokhai
- Emirhan Topçu
- Al-Musrati
- Salih Uçan
- Bakhtiyor Zaynutdinov
- Gedson Fernandes
- Semih Kılıçsoy
- Ernest Muçi
- Rafa Silva
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.