Galatasaray - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Göztepe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Göztepe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Göztepe maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Göztepe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Göztepe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Galatasaray - Göztepe maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

4 Ocak saat 19.00'da başlayacak Galatasaray - Göztepe karşılaşmasının hakemliğini ise Alper Akarsu üstlenecek. Akarsu'ya bu maçta Abdullah Bora Özkan ile Deniz Caner Özaral yardımcı hakem olarak destek verecek.

Galatasaray - Göztepe Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Göztepe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Göztepe maçı bilet fiyatları:

Premium: 14.000 TL

14.000 TL Delux: 13.000 TL

13.000 TL Lux: 12.000 TL

12.000 TL Classic: 11.000 TL

11.000 TL 1. Kategori: 8.000 TL

8.000 TL 2. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 3. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 4. Kategori: 3.500 TL

3.500 TL 5. Kategori: 2.600 TL

2.600 TL 6. Kategori: 1.900 TL

1.900 TL 7. Kategori: 1.050 TL

1.050 TL 8. Kategori: 950 TL

950 TL Misafir: 950 TL

Galatasaray - Göztepe Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Göztepe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Göztepe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

I. Jakobs

D. Sanchez

Kaan Ayhan

Abdülkerim Bardakcı

G. Sara

L. Torreira

D. Mertens

Yunus Akgün

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

M. Lis

Heliton

A. Dennis

N. Miroshi

K. Günter

M. Bokele

Ogün Bayrak

Victor Hugo

D. Tijanic

Djalma

Romulo

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Göztepe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Galatasaray - Göztepe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.