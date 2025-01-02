Fenerbahçe - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Hatayspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe - Hatayspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Hatayspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Hatayspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Normalde 1 aylık fiyatı 690 TL, sezonluk fiyatı ise 2061 TL olan TOD TV, eğer ayda üç adet Coca Cola içiyorsanız ücretsiz kullanılabilir durumda. Tek yapmanız gereken üç adet kola almak ve kapakta yazan şifreyi Daha Daha uygulamasına girerek 450 puan toplamak.

Eğer siz de Fenerbahçe - Hatayspor maçını ücretsiz canlı izlemek istiyorsanız, "Süper Lig Maçlarını Ücretsiz İzlemek Mümkün" isimli rehberimize göz atabilirsiniz.

5 Ocak saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Hatayspor karşılaşmasının hakemliğini ise Oğuzhan Çakır üstlenecek. Çakır'a yardımcı hakem olarak Serkan Olguncan ile Mehmet Akıncık destek verecek.

Fenerbahçe - Hatayspor Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Hatayspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı bilet fiyatları:

Fenerium Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Maraton Alt E: 14.500 TL

14.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 4.750 TL

4.750 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 4.150 TL

4.150 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 3.500 TL

3.500 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.050 TL

3.050 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.200 TL

2.200 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.000 TL

2.000 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 1.800 TL

1.800 TL Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 1.700 TL

1.700 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.600 TL

1.600 TL Kuzey / Spor Toto: 900 TL

Fenerbahçe - Hatayspor Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Hatayspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

İrfan Can Eğribayat Çağlar Söyüncü A. Djiku Osayi-Samuel Fred İrfan Can Kahveci F. Kostic S. Amrabat S. Szymanski D. Tadic Y. En-Nesyri

Hatayspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Erce Kardeşler Kamil Ahmet Çörekçi F. Calvo Recep Burak Yılmaz Cemali Sertel Görkem Sağlam Rui Pedro L. Diack J. Fernandes B. Boutobba V. Aboubakar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Hatayspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Hatayspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.