Son Dakika: Celal Şengör ve Naci Görür Apar Topar Evlerinden Alındı

Gazeteci ve yazar Fatih Altaylı, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulundu. Söylediğine göre Celal Şengör ve Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından acele bir şekilde evlerinden alındı ve AKOM'a (Afet Koordinasyon Merkezi) toplantıya götürüldü.

Altaylı, panik yapacak bir şey olmadığının altını çizdi. Şimdiye kadar bunun haricinde bir gelişme olmadı. Detaylar eklenecek.